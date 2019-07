Por ese motivo, un grupo de vecinos lanzó un desesperado pedido de ayuda a la comunidad para colaborar con donaciones para la familia damnificada, que tiene el difícil trabajo de reconstruir su hogar.

Ocurrió el domingo pasado por la tarde, cuando las llamas se apoderaron de una humilde casa ubicada en la calle 115, entre 23 y 24. El fuego se expandió rápidamente por todos los ambiente de la casa, consumiendo cada una de las pertenencias de sus habitantes.

Luego de que el incendio había arrasado todo, muchos vecinos se acercaron rápidamente para colaborar. Sin embargo, los damnificados necesitan donaciones para reanudar su vida.

“Perdí mi casa íntegra. La gente me trae ropa, camas, colchones, frazadas, de todo. Ahora por suerte me van a dar una casilla, para que pueda poder empezar de cero. Lo que precisaría son cosas para amueblarla y alimentos no perecederos”, contó Paola, la vecina damnificada.

Cómo ayudar

Quienes puedan colaborar con esta madre y sus cuatro hijos, pueden acercarse a calle 115 n° 2343 o bien llamar por teléfono al número 11-3159-6615.i

