Bernal: vecinos denuncian que hace 72 horas están sin luz

Uno de los dichos más comunes de las empresas de energía eléctrica es que el calor genera problemas en la distribución. Sin embargo, en estos últimos días, las temperaturas no fueron elevadas y aun este grupo de vecinos de Bernal siguen con inconvenientes. "La luz se cortó el domingo, no hubo más respuestas. Yo me quede despierta hasta la dos de la mañana despierta, pero lo peor fue que hubo 17 microcortes que me pudieron haber quemado todo", sostiene Solange una de las vecinas.

En su comentario, la afectada por los cortes de luz añadió: "La verdad que yo no sé si hubo más microcortes de madrugada, pero tuve que desconectar todo. No sé si por los cambios de tensión me quemaron algo".

Más allá de estos problemas, la situación se torna insostenible. "Yo tengo una nena de cuatro meses. Bah, tres meses. Puedo perder la comida, le leche. Pero lo peor es mi vecina, Fernanda, que tiene unas vacunas homeopáticas que le da al hijo y la tuvo que tirar", añadió Solange.

Con respecto a las respuestas de la empresa, desde Edesur esquivaron las consultas durante más de un día y, luego, sostuvieron que "ya están trabajando en el problema porque era un tema de baja tensión". Sin embargo, los vecinos añadieron: "No hay nadie trabajando en el lugar. No hay ninguna cuadrilla y no vimos a nadie".