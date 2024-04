Condenan a 11 años y tres meses de cárcel a sujeto que intentó asesinar a su pareja

Se trata de un caso que tuvo su resolución recién tres años después, para llevarle tranquilidad a la damnificada después de haber atravesado momentos realmente duros y de haber quedado al borde de la muerte. La personalidad violenta del agresor no tuvo límites con su círculo y de milagro no llegó a matar a una persona. Es por ello que resulta fundamental que termine tras las rejas para que no vuelva a lastimar ni causar más daños. Cabe destacar que también abusó contra ella de diversas maneras.

Se trata de un sujeto que en la mañana del 31 de mayo de 2021, pasadas las 10, tomó una cuchilla y apuñaló a su pareja. Milagrosamente y a pesar de las heridas sufridas, la víctima logró escapar y resguardarse, motivo por el cual este salió corriendo de su domicilio, situado sobre la calle Garibaldi en el casco céntrico quilmeño. En sintonía, llamaron al 911 y, a pesar de su intento de fuga, a las pocas cuadras logró ser aprehendido por un móvil policial que lo identificó por su vestimenta.

La damnificada fue atendida en el Hospital de Quilmes y los profesionales médicos le salvaron la vida.

Tras eso, comenzó el proceso y empezaron a salir a la luz los actos que él cometía. Según especificó la mujer, abusó de ella de manera física, económica y psicológica durante varios años. Explicó en el juicio que por ejemplo la hacía cocinar de madrugada y, si no le gustaba la comida o “no era de su preferencia”, se la revoleaba. Además, no la dejaba salir de su casa si no estaba acompañada y la alejó de todo su círculo cercano y de ese modo aislarla.

Sin embargo, no fue el único antecedente con el que este contaba en su prontuario y tendría que haber estado encerrado mucho tiempo antes. El agresor mantuvo una disputa previa con un vecino por motivos que se desconocen, al cual hirió gravemente y que también se tuvo en cuenta a la hora de condenarlo. Lo golpeó hasta dejarlo inconsciente y requirió de asistencia médica en el nosocomio local.

Con toda la información recabada, dieron inicio al juicio en el cual lo encontraron culpable de todos los cargos y, en consecuencia, lo condenaron a 11 años y tres meses de prisión por "homicidio agravado por violencia de género y relación de pareja en grado de tentativa", sumado a las acusaciones de "lesiones graves". Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Quilmes que dispusieron la sentencia fueron Bagini, Félix Roumieu y Pablo Pereyra.