El corredor del Cruce Varela aseguró que su año en la categoría zonal de prototipos areneros tuvo de todo y al respecto confió, en diálogo con Popular: “Pasé por un montón de cosas, que las tomo como positivas y me sirvieron mucho para aprender y seguir avanzando, pero dentro de todos los inconvenientes que fuimos pasando logramos ser competitivos y estar en los puestos de adelante en las últimas carreras, lo cual no es poco”.

Faggiano aseguró que sus perspectivas para esta nueva temporada pasan por seguir sumando experiencia y agregó: “Quisiera regularidad en todas las carreras. Este año vamos a estar con el auto de la familia Di Giorgio y con los motores de Gabi Teresio”.

No es el único joven de las generaciones nuevas que busca su lugar y consolidación en APAC, Santiago Martínez y Juan Volpe están en la misma sintonía, así que Dany trata de afinar su experiencia a través de su carácter: “Crecí bastante y cambié para mejor, aprendí a ser frío y paciente hasta ver la bandera a cuadros que es donde se termina la carrera. Me falta esa pequeña cuota de suerte para ser mas regulares y terminar de cerrar todo un fin de semana redondo”.

El protagonista de Varela contó que su vida no gira en torno al automovilismo y agregó: “Si bien todos los días voy al taller donde me atienden el auto de carreras, trabajo en la estación de servicio de la familia y estudio en la facultad para ser profesor de Educación Física. Es un esfuerzo grande que vale la pena y por suerte hay mucha gente que me ayuda, que me apoya en todo para que yo sea feliz”.