A los 19 años, Faggiano tiene muy claro cómo viene la marea y lo mucho que cuesta sostenerse en el deporte motor, así que una de las promesas del automovilismo zonal realiza este evento, cuya tarjeta cuesta 500 pesos.

Más allá de esta movida, el estandarte varelense mira la venidera competencia e hizo su análisis en diálogo con POPULAR y sostuvo: "Vamos con buenas expectativas, lo que más nos interesa solucionar el tema del motor, ya que por una cosa o la otra no lo estamos encontrando. Pienso que para la próxima fecha todo estará en excelentes condiciones. Bajo ese avance, la premisa es redondear un lindo fin de semana en las dos finales, algo que me costó últimamente. Hasta ese momento, siempre logré estar entre los diez primeros, esforzándome, pero a veces las situaciones de fallas mecánicas me dejaron a pata".

Faggiano aseguró que frente a la adversidad, tiene una banda amiga que la aguanta el corazón y no es ni más ni menos que su grupo de trabajo: "Es hermoso contar con la gente que nos sigue apoyando y dando la mano. Es más, se están sumando algunos auspiciantes, aunque cuesta por la situación del país. No bajo los brazos, porque para un piloto es muy importante terminar el calendario y hacer todas las fechas de una categoría".

En la cena de esta noche, Dany recibirá también al intendente Andrés Watson, que da impulso al ser uno de los pocos varelenses en pista.