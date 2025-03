Dos hermanos atraparon a ladrón que intentó meterse en la vivienda de su madre

Nuevamente, la ola de delincuencia azota en el distrito y son los propios lugareños los encargados de frenarla con sus herramientas y, por sobre todas las cosas, arriesgando su vida. Esto se debe a que en ciertas oportunidades, las autoridades no pueden brindar la respuesta inmediata que las situaciones ameritan y terminan siendo los propios damnificados quienes se defienden para no verse despojados de sus pertenencias de valor.

En esta oportunidad, dos hermanos dieron cátedra de unión y familiaridad en un episodio de combate contra un violento malviviente. Todo comenzó durante la madrugada en una vivienda situada en la calle 30 al 5800, en la localidad de Villa España. Los valientes jóvenes, de 29 y 33 años, estaban durmiendo cuando escucharon los gritos de su madre, que vive en el mismo terreno que ellos.

Ante dicha alerta, salieron corriendo a ver qué era lo que sucedía. El panorama era claro y mostraba a un ladrón empuñando un cuchillo y amenazando a la mujer para poder quitarle objetos de valor. Sin embargo, ellos no temieron las consecuencias y se abalanzaron hacia el sindicado, primero tirándolo al suelo y luego dándole varios golpes para poder reducirlo y llamar al 911.

Minutos más tarde, un móvil de la Policía Local estaba en la escena esposando al hampón, de 35 años, que tuvo su asalto frustrado por estos valientes hermanos que actuaron ante la desesperación de su madre. Cabe destacar que lograron desarmarlo rápidamente y no sufrieron heridas, como así tampoco el ladrón, quien no precisó ni asistencia ni un traslado a un centro de atención de salud.

Finalmente, lo encerraron en la Comisaría Segunda de Ranelagh y quedó a disposición de las autoridades judiciales de Berazategui por la tentativa de robo y por violar una propiedad privada. El cuchillo con el que ingresó quedó secuestrado, al igual que unas pocas pertenencias que llevaba encima.

Es importante resaltar que este tipo de episodios se vienen dando con frecuencia en el distrito y cada vez son más las bandas que operan bajo la modalidad entradera o escruche. Si bien no fue la ocasión, los vecinos se mantienen atentos para no terminar siendo víctimas de robos, aunque no pueden estar tranquilos ni siquiera dentro de sus casas.