Dos hermanos murieron y otros dos están graves por un incendio en una casa de Berazategui

Se trata de una noticia realmente tristísima, ya que de manera inesperada un niño y una adolescente perdieron la vida de una manera cruel. En sintonía, para frenar el fuego y que no cause más desastres, se montó un gran operativo en la cuadra e intentaron que no se propague a los domicilios linderos. Participaron autoridades municipales, los Bomberos Voluntarios locales, diversas fuerzas policiales y los vecinos debieron salir de sus casas por temor a verse también afectados.

Lo cierto es que los investigadores trabajan para descubrir el motivo o la circunstancia por la cual se desató todo. Se trata de un incendio en la calle 127 al 300, casi llegando a la esquina con calle, que se desató en el primer piso y que rápidamente consumió todo el espacio. En sintonía, cuatro hermanos que vivían allí sufrieron las consecuencias. La mayor, de 19, quedó atrapada y falleció producto de las heridas causadas por las propias llamas. Los demás, llegaron a ser trasladados al Hospital Evita Pueblo.

Sin embargo, un niño de 8 años, a pesar de los esfuerzos médicos, también perdió la vida. Por otro lado, los hermanitos restantes, de 15 y 7, están internados en el mencionado nosocomio con pronóstico reservado y a la espera de un milagro. Lamentablemente, tienen comprometido el 45 y el 70 por ciento del cuerpo y no se dieron más precisiones respecto a su estado. No habría más personas involucradas en el incidente.

Hasta la escena se acercaron agentes de la Comisaría 1ra. de Berazategui, Tránsito, la Policía Científica, el cuerpo bomberil y Defensa Civil. El foco ígneo fue controlado y no afectó a las viviendas linderas, sobre todo por tratarse de un primer piso.

Las autoridades judiciales investigan el caso y la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 del Departamento Judicial de Quilmes trabajan con los peritos para esclarecer el caso. Quien quedó al mando de la información brindada es el comisario mayor Gregorio Martínez, superintendente de AMBA Sur I.