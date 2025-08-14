Duscher dejó de ser el entrenador de Quilmes

Duscher había llegado al Cervecero el pasado 20 de junio con un objetivo claro: instalar al equipo en zona de Reducido y pelear por el ascenso. Sin embargo, su paso fue breve y con números modestos: dirigió siete encuentros oficiales, con un balance de dos triunfos, dos empates y tres caídas, lo que representa una efectividad del 38%. Entre esos resultados figura la eliminación por penales ante San Lorenzo en Copa Argentina.

Luego del encuentro en Córdoba, el entrenador decidió otorgarle el martes libre al plantel y solicitó viajar de regreso en avión, en lugar de hacerlo en micro como estaba previsto. Al reincorporarse a los entrenamientos el miércoles, comunicó su decisión de dar un paso al costado, dejando vacante el cargo en un momento clave del campeonato.

Ahora, la comisión directiva deberá resolver rápidamente quién será el reemplazante para afrontar la recta final del torneo. Si no se define un nombre en las próximas horas, el equipo quedará momentáneamente en manos de la dupla interina compuesta por Ricardo Vendakis y Ñato Néstor Frediani, quienes ya conocen la estructura del club.

Con la salida de Duscher, el elenco de la región afronta un nuevo cambio de timón en un año donde la irregularidad ha sido una constante. El desafío será encontrar un conductor que pueda estabilizar al plantel y sostener las aspiraciones de pelear por un lugar en el Reducido.