Alfonso: "Con Fénix lo pudimos ganar tranquilamente"

"Con Fénix lo pudimos ganar tranquilamente. Hicimos un excelente primer tiempo, donde pudimos haber matado el partido. Pero en el segundo tiempo entramos relajados y lamentablemente se nos escapó por errores nuestros", señaló el volante, autocrítico respecto al bajón futbolístico que sufrió el equipo en la segunda mitad. En esa misma línea, Alfonso subrayó: "Pienso que no estamos sumando de a tres en estos últimos partidos por errores nuestros y por conformarnos con poco".

El mediocampista de 21 años atraviesa un momento especial, ya que viene encadenando minutos en la primera. "Estoy en una etapa donde me está tocando jugar y tratar de cuidar eso, dando todo en la cancha cada partido. Estoy feliz por seguir sumando minutos con el club", expresó. Consultado sobre las indicaciones de Fabián Cecconato, entrenador del Mate, explicó: "Fabián me pide que juegue de la manera en la que lo sé hacer. Me está tocando jugar de doble cinco y, en algunas ocasiones, me puedo soltar un poco más en el ataque".

Por último, en diálogo con Solo Ascenso, Alfonso palpitó el próximo compromiso frente a Flandria, rival que viene en alza: "Va a ser muy duro. Nosotros vamos a salir a buscar esos tres puntos que necesitamos para estar un poco más tranquilos. Ellos también nos van a venir a ganar porque, últimamente, sus resultados fueron positivos".

Con la mira en el Canario, Argentino de Quilmes tendrá la chance de cambiar la imagen y volver a sumar, con el plus de la ilusión de sus juveniles que empiezan a hacerse un lugar en el equipo.