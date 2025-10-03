Detuvieron a falsa abogada tras la denuncia de jubilados de la región por estafas

Lo cierto es que la mujer se ganaba la confianza de los damnificados y después les vaciaba las cuentas, o solicitaba dinero a nombre de ellos a través de entidades bancarias y financieras. Así las cosas, empezaron a investigarla tras reiteradas denuncias policiales que delataban su accionar. Los más perjudicados fueron adultos mayores que depositaban sus esperanzas en ella y en su supuesto oficio.

La responsable en cuestión se hacía pasar por abogada y se acercaba a los jubilados que precisaban resolver cuestiones legales. Por su forma de hablar y de manejarse, en cuestión de días podía hacer que ellos confiaran plenamente en ella. Lo que no sabían es qué hacía una vez que juntaba todos sus datos personales, ni tampoco sus antecedentes con otras víctimas.

Así fue que coleccionó cuatro denuncias policiales formales, motivo por el que se supone que el número de personas afectadas es mucho más grande. Los investigadores determinaron que ella tomaba información personal ajena y con eso sacaba préstamos, créditos, pedía tarjetas de crédito y demás, todo sin la debida autorización de los adultos mayores que le brindaban su confianza.

El fiscal Ariel Rivas de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 1 de Berazategui tomó cartas en el asunto y con colaboración de la doctora Mariela Laghezza fueron tras sus pasos hasta que la encontraron. Ordenaron varios allanamientos y agentes de la División Delitos Complejos fueron hasta su vivienda y la detuvieron. No opuso resistencia y fue trasladada a la correspondiente seccional policial, donde quedó alojada en condición de detenida.

Los principales denunciantes víctimas de la falsa abogada viven en Florencio Varela, Quilmes y Berazategui. De hecho, uno de los que más impulsó los trabajos de investigación fue un ex chofer de colectivos varelense, jubilado, al cual le quitó una suma considerable de dinero que ahora le exigen las entidades bancarias. Es por eso que no quieren que el caso se dilate más y que la abogada trucha responda por el daño causado.

Así las cosas, tiene dos expedientes abiertos en distintas fiscalías y quienes llevan adelante las tareas no descartan que sea parte de una red más grande y que haya otras personas implicadas en esta grave modalidad de estafa contra los adultos mayores. Enfrenta cargos por “Estafas reiteradas, defraudación especial y usurpación de títulos y honores”.