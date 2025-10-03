Vecino de Berazategui logró recuperar el auto que un mecánico le robó

Las plataformas virtuales de comercialización sin regulación se convirtieron en un sitio extremadamente inseguro, en el cual abundan los ilícitos a diario. En esta oportunidad, gracias a que el damnificado del ilícito estuvo atento y actuó con velocidad, los malvivientes quedaron aprehendidos y no lograron salirse con la suya a pesar de que estaba todo dado para ello. No hubo heridos ni tampoco se produjo un enfrentamiento entre ambas partes a la hora de las detenciones.

Todo comenzó hace varios meses, precisamente en mayo de este año, cuando la víctima dejó su auto Mercedes Benz C230 en manos de un mecánico de Lanús debido a que lo quería preparar para venderlo. Lo cierto es que el dueño del taller lo recibió y luego lo llamó para pedirle el Formulario 08, ya que supuestamente tenía un comprador. El damnificado entregó la documentación, nunca recibió el dinero y el hampón dejó de contestarle.

Pero todo cambió hace pocos días, cuando vio en Marketplace que el rodado estaba publicado para la venta. Así las cosas, le pidió ayuda a su hijo y contactaron a los vendedores. Pactaron una compra en Berazategui, en la Plaza San Martín y dieron aviso a la policía para que intervinieran en la transacción en medio de un operativo de “compra controlada”.

Agentes de la Comisaría Primera, con autorización de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) número 1, se hicieron presentes y detuvieron a tres hombres que llegaron a bordo del coche robado. Además, dispusieron su inmediato secuestro y están evaluando las pericias para saber cómo proceder al respecto. Los responsables primero fueron demorados y ahora aguardan tras las rejas.

El caso quedó caratulado como “Hurto automotor” y no descartan que esta red sea mucho más grande de lo que parecía en un principio. Entienden que se dedican a realizar operaciones fraudulentas bajo esta modalidad y es por ello que solicitan a la comunidad prevención a la hora de realizar compras o ventas por dichas plataformas virtuales, en las cuales no hay ningún control.