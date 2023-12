Encapuchados asaltaron a una jubilada y su hijo

El lamentable episodio tuvo lugar en dicha localidad berazateguense y los culpables son intensamente buscados por la zona, para llevar un poco de alivio a los damnificados.

Se trata de una mujer de 73 años, la dueña del hogar, y su hijo, de 47, quienes se llevaron la sorpresa al ver como los sujetos entraban por la puerta luego de escuchar ruidos extraños que provenían del exterior y que no los dejaban descansar.

Ocurrió en la Avenida Luis Agote casi calle Vergara, cuando dos malvivientes encapuchados y empuñando armas de fuego se metieron y empezaron con las terribles amenazas de muerte, mientras pedían dinero en efectivo. Las víctimas, asustadas, fueron tomadas por la fuerza y puestas a disposición de los ladrones. Lamentablemente, no tuvieron más remedio que entregar los ahorros que venían construyendo desde hace muchísimos años.

No saben con certeza si estos tenían el dato, pero lo cierto es que revolvieron cada rincón para dar con los billetes hasta que al fin los encontraron. Se trata de 16 mil dólares, que quedaron en poder de los hampones, que al tener su botín bajo la manga y al haber finalizado su trabajo, se marcharon por el barrio como si nada hubiese pasado. Los vecinos no notaron movimientos extraños ni ruidos, motivo por el cual no alertaron a las autoridades.

Tras el ilícito, la jubilada y su hijo llamaron a la Policía, quienes se apersonaron en el lugar. Uniformados de la Comisaría 2da de Berazategui les tomaron la denuncia y la misma fue caratulada por la fiscalía en turno como "Robo". Además, se ordenó recopilar todo tipo de información de las cámaras de seguridad de la cuadra para tratar de dar con la identidad de los culpables.

No fue necesario el traslado a un centro de atención médica como así tampoco la presencia de una ambulancia, ya que no hubo golpes ni heridos en el hecho.