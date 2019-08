El nexo por el cual los chicos de Varela concursaron fue el Municipio a partir del proyecto "Educación de los Sentimientos a través del Arte", que busca enfocar problemas de niños y jóvenes en relación con sus hogares y la sociedad.

"Al principio, fui haciendo dos personas. Después, una la representé como una mujer y la otra como un hombre. El hombre lo pinté de azul fuerte, y la mujer, con un azul más violeta. Mi obra se llama ‘Doble’ porque quise dar un mensaje de igualdad de género", cuenta el artista.

Luciano explica que se inspiró en obras de pintores abstractos. "Me gusta mucho la plástica, aunque de grande quiero ser programador. Usé temperas y acuarelas. Cuando me enteré de que había ganado me puse muy feliz. Mis amigos y mi familia me felicitaron", cuenta el vecino, que además es fan de Japón, el animé y la cultura nipona.

Motivado por su madre

Semanas atrás, Luciano llegó a su casa desde el colegio, el Salvador Sallarés, de Florencio Varela, con una consigna de la profesora de plástica, que les había asignado a sus alumnos hacer un trabajo para participar en un concurso.

Ese día, el niño no tenía muchas ganas de dibujar. "Para qué lo voy a hacer si igual no voy a ganar", le comentó a su mamá, Rosa. Ella le insistió y lo motivó a que participara del concurso internacional de Pintura Infantil, en el cual, luego de unos días, resultó seleccionado.