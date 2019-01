María, a pesar de tener pocas fuerzas debido a que lucha contra una grave enfermedad, busca que el infierno que vivió su hija no quede impune. La madre de la víctima, de 36 años, brindó una entrevista a El Quilmeño y dejó en claro su objetivo: “Quiero Justicia para mi hija”.

Los vejaciones que padeció la chica, que ahora tiene 15 años, ocurrieron en una vivienda ubicada en la calle Presidente Illia al 1500 del barrio San Nicolás. Allí, María señaló que su hija fue abusada sexualmente “desde los 12 hasta los 14 por este tipo, que la atacaba cuando yo me iba a trabajar a la noche y regresaba por la mañana”.

Además, mencionó que el acusado, de 29 años, lograba acallar a la menor de edad, ya que “la amenazaba con que “nos iba a echar de la casa”. “Tampoco ella quería decir nada porque tenía miedo que mi enfermedad se agravara”, reveló. Los amedrentamientos tuvieron efecto en la vida de la niña, de tal manera que no dijo nada ni siquiera cuando el hombre se separó de su madre en agosto del año pasado.

Sin embargo, ese silencio terminó dos meses después cuando la adolescente, que salía de su colegio, fue sorprendida por el hombre, quien -a bordo de una bicicleta- la acosó en la calle: “Se la quedó mirando fijamente y después se tuvo que ir porque llegaban el hermano y sus compañeros”.

Rompió el silencio

Esa situación desató un gran temor en la chica, que decidió sacar a la luz con sus amigas lo que le estaba sucediendo. Luego, pudo hablar con sus padres y, con el apoyo de ellos, decidió realizar la denuncia en la Comisaría 2da de la localidad Kilómetro 26,700, así como también en la Fiscalía N° 8.

A partir de allí, las autoridades judiciales solicitaron a la Municipalidad de Florencio Varela una botón antipánico para que dé aviso ante una situación de riesgo. Para la madre de la víctima, “lamentablemente continúa en libertad” y, según ella, “se pasea por el barrio”.

A toda esta situación dramática, se suma que María lucha contra una grave enfermedad y en febrero será sometida a una operación riesgosa. A propósito, remarcó: “Voy a luchar con todas las fuerzas que me quedan para que mi ex pareja esté preso y reciba el castigo que se merece. Mi hija está muy mal, prácticamente no quiere salir a la calle”.