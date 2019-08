Ebrile se desempeñó en el área de Emergentología del Mi Pueblo hasta el pasado mes de abril, cuando dijo "basta" y decidió regresar a su Bahía Blanca natal.

Pacientes y familiares violentos fueron moneda corriente para la especialista, de 54 años, quien realizó sus estudios en la Universidad de La Plata y se radicó en Florencio Varela en 1998.

Ebrile describió una realidad "con alteración y estrés permanente", tanto de los pacientes como de los médicos.

Ahora, desde la ciudad que la vio nacer y con nuevo empleo en el Hospital José Penna de esa ciudad, habló sobre cómo fue su experiencia como doctora en el distrito varelense. "Fue devastador. Constantemente es vivir bajo el insulto y el maltrato, porque existen demoras en la guardia. Sentía que la cabeza y el corazón me estallaban. Muchos profesionales no aguantaron, se fueron, y a veces me pregunto por qué yo sí lo pude sobrellevar. Toda una paradoja: amaba el hospital, pero no daba más", confesó.

Asimismo, Ebrile recordó que "hubo días de alrededor de 200 pacientes y muchos en situación caótica". "Los heridos de arma blanca eran moneda corriente. No es fácil y eso genera que pocos deseen trabajar en ese ámbito. Un estudio a un paciente conlleva una demora insostenible", reconoció en una entrevista al portal La Nueva.com.

La profesional describió una realidad "con alteración y estrés permanente, no sólo de parte de los pacientes, sino de los médicos". "Llegó un día en que me di cuenta de lo difícil que resultaba dar soluciones a las problemáticas diarias. Y ahí me decidí", enfatizó.

Por último, Ebrile aseguró que la diferencia entre el Hospital Mi Pueblo y el José Penna se traduce en demanda, pacientes y patologías totalmente distintas. "El Penna me recibió muy bien y aunque la tarea es intensa, estoy cómoda desde el primer día, existe mucha calidad humana y contención de los directivos", reflexionó.