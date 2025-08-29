Ayelén Granadino enfrentará a la estadounidense Gabriela Fundora

En cuanto a la quilmeña, Granadino llega con un récord de 12-2-4, una por nocaut y con un triunfo en una eliminatoria frente a la ex campeona mundial IBO Micaela "La Princesita" Luján, el 25 de junio. Además, la dama de la región peleó dos veces en Francia, y en uno de los combates se consagró en las 112 libras de la IBO en las 112 libras.

En tanto, la múltiple campeona tiene un invicto de 16 victorias, de las cuales 8 fueron por nocaut. Es la exponente más importante de su división actualmente y consideradas una de las más peligrosas y contundentes del mundo. El 25 de abril en Oceanside fue su última pelea y venció así a la mexicana Marilyn Badillo, lo cual subió la vara de la púgil norteamericana.

Toda a región está expectante por la actuación de Granadino ante Sweet y para quienes son especialistas en boxeo femenino, se retrotrae al debut de la Tigresa Marcela Acuña frente a su referente Christy Martin.