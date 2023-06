Joven denunció brutal agresión de patovicas

Un lamentable hecho tuvo como víctima a un muchacho de 23 años ocasionado -según señaló- por los empleados de seguridad del reconocido boliche Diversión, situado en Avenida General Mosconi al 4596, famoso por ser el centro de constantes riñas entre los asistentes o mismo con las autoridades. De hecho, hace pocas semanas, una chica había sufrido un balazo en uno de sus tobillos por parte de un oficial de la Policía. En esta ocasión, el lugar vuelve a dar la nota con una denuncia que deja al descubierto el proceder de los trabajadores.

El fin de semana pasado, Agustín Lantelme salió a bailar con su grupo de amigos a dicho espacio. Sin embargo, desde un principio, según comentó, no quería asistir ya que "siempre se agarran a piñas ahí", aunque la insistencia de sus allegados hizo que todos concurrieran con el propósito de pasar una noche tranquila. Pero en determinado momento, un suceso motivó la furia de un patovica que estaba en la parte baja.

"Estábamos en el vip, y yo estaba re tranquilo, al bajar las escaleras se me cayó una copa arriba del pie de un patovica y me empezó a pegar piñas en la cara, diciéndome que a mí me gustaba pegarle a la gente, y después me agarraron de los brazos, me bajaron la cabeza y me empezaron a pegar como seis de ellos", indicó el joven angustiado, que tuvo que ser llevado arrastrado por sus amigos al auto y luego al centro de asistencia más cercano.

Estuvo finalmente internado un día y medio en el Hospital subzonal Materno infantil de Quilmes, hasta que fue dado de alta, pero deberá seguir haciéndose estudios para determinar en forma más precisa su situación.

Lo más probable, tras los exámenes, es que le practiquen una cirugía maxilofacial por una fractura. "Estoy con dolores en la cara y no puedo hablar mucho", explicó. Además, sostuvo que esto no es un caso aislado, por lo que le comentaron otras personas.

"Muchos me escribieron diciéndome que les pasó lo mismo, que los meten en un cuarto y los matan a piñas, yo creo que zafé porque estaba mi amigo atrás y les pedía que me dejaran, hasta que me sacaron a la calle", confesó Lantelme.

Al local bailable asistieron agentes de la Comisaría 9na de Quilmes y no hubo detenidos, como tampoco empleados de seguridad marcados por ser los responsables.

Tras realizar la correspondiente denuncia ante la Justicia y hacer público el caso por redes sociales, la víctima espera para saber si tiene que declarar en la dependencia, o en la fiscalía de turno.