La consagración de Braian, un ejemplo de superación

Hace unos meses, se conoció la noticia de que un atleta varelense se estaba preparando para un certamen internacional que se iba a desarrollar en dicho país de Oceanía.

Para eso, necesitaba costear los altísimos gastos, los cuales incluían el traslado aéreo, el hospedaje, las comidas y demás. En consecuencia se puso en campaña mediante redes sociales y organizó rifas y colectas para juntar los fondos, como informara El Quilmeño.

La viralización de su caso hizo que las máximas autoridades municipales tomen cartas en el asunto y le den una ayuda para que siga con su entrenamiento, además de otorgarle un subsidio para cumplir con el objetivo.

"Me preparé de enero a abril en el Polideportivo ´La Patriada´ y el Club ´Varela Juniors´. La rutina fue dura, pero fundamental a fin de materializar los objetivos que me propuse. Tenía mucha confianza. No obstante, jamás pensé que podía ocurrir lo que finalmente sucedió", sostuvo Braian Fernández, vecino del barrio La Sirena. Y agradeció que, en este caso, el intendente estuvo "siempre muy pendiente de sus deportistas, no sólo con el reconocimiento, sino con la concreción de obras de infraestructura".

El 11 de abril se subió al avión y tras un larguísimo viaje, llegó a Perth, Australia, para disputar el Mundial de Natación para Trasplantados. Allí, como si fuese poco, obtuvo un grandísimo resultado, consagrándose y obteniendo cuatro medallas doradas en las pruebas de 200 mts. medley, 100 mts. espalda, 200 mts. libre más 50 mts. espalda.

Por otro lado, salió segundo en los 50 mts. libres, llevándose de esta manera cinco reconocimientos en total.

"Superé miles de obstáculos. Con resiliencia, fe, constancia y perseverancia concreté este sueño", afirmó en la ceremonia de clausura de la competencia donde le dedicó la consagración a "mi donante, mi madre -Mariela Argüello-, al amor de mi vida -Camila-, a nuestro bebé que lleva en el vientre y a todo Florencio Varela", comentó el joven de 25 años, que está próximo a ser padre.

Cabe destacar que Braian fue trasplantado en el 2017, tras combatir una dura enfermedad que hizo que sus riñones dejen de funcionar. Primero estuvo con diálisis y luego recibió el órgano, recuperándose por completo.

Para finalizar, el atleta indicó que ya sueña con defender el título de campeón mundial en el certamen que se desarrollará en Alemania en 2025.