La Justicia dictó una orden de restricción perimetral a policía que amenazó de muerte a su ex pareja

En medio de una lucha intensiva contra los casos de violencia de género que ocurren a lo largo y ancho del país, las autoridades judiciales se encargaron de sancionar a este sujeto, quien en lugar de estar cuidando las calles y defendiendo a los ciudadanos de los episodios de inseguridad que azotan a diario y no dan respiro, está amenazando a la víctima, quien asustada necesita respuestas inmediatas y por ese motivo apeló a esta última instancia. Sin embargo, el temor persiste ya que el agresor se jacta de su cargo en las fuerzas.

Fue la joven quien denunció el hecho en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Berazategui en el que dejó constancia que su ex novio, quien presta su servicio actualmente en el Comando de Patrullas, se apersonó en su domicilio, situado en la calle 13 al 5600, entre 132 y 133, para agredirla por todos los medios posibles. En el documento explica paso a paso lo sucedido y la impactante frase que le dejó antes de irse, en la cual muestra que él realmente no tiene miedo a nada.

Primero comenzaron a discutir y luego el agente policial la insultó, la golpeó en todo su cuerpo, la tiró al piso y le dio una patada en el antebrazo, que de milagro no la fracturó. Pero previo a marcharse, le dijo que "a mi perro lo trato mejor, no le tengo miedo a nada. Si yo tuviera bala para el tambor de mi arma, sería para vos". Eso no le dejó más opción que correr a la seccional policial para que la ayuden a librarse del violento.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 e instaron a acciones penales por antecedentes similares en cuanto a violencia de género y además le impusieron una orden de restricción de acercamiento para que no la vuelva a amedrentar. Sin embargo, esperan que las medidas sean aún mayores para que a la víctima realmente no le suceda nada, ya que muchas veces los acusados vuelven a reincidir a pesar de las sanciones.