Lanzaron una campaña destinada a empresas, comercios y emprendimientos para que compren espacios en las remeras de entrada en calor que utilizarán las jugadas en la provincia patagónica.
El plantel de Mayores B de Damas de Mariano Acosta se prepara para afrontar un desafío muy importante: viajar a Chubut para disputar el Nacional C de Handball, que se desarrollará del 24 al 31 de este mes. Para poder afrontar los gastos que implica la participación en el certamen, el equipo lanzó una campaña de apoyo de publicidad destinada a empresas, comercios y emprendimientos que quieran acompañar a las jugadoras en esta experiencia deportiva.
La propuesta consiste en sumar marcas a la remera de entrada en calor que utilizará el plantel durante toda su estadía en Chubut. Los espacios que todavía aparecen disponibles pueden ser reservados en las redes sociales del equipo por quienes quieran convertirse en sponsors del equipo, con la mayoría de los lugares y un valor de 200.000 pesos.
El objetivo de las Damas es completar los espacios disponibles y enviar las remeras a confeccionar el próximo martes, por lo que el equipo convoca a quienes estén interesados en formar parte de esta iniciativa. Las empresas, comercios y emprendimientos interesados en sumarse pueden comunicarse a través del Instagram oficial del equipo: @acostamayoresb
Además de lucir las marcas durante toda la competencia, las jugadoras se comprometen a continuar utilizando la remera durante el resto del Torneo Clausura una vez que regresen a Buenos Aires.
De esta manera, quienes acompañen al plantel no solo estarán colaborando con el sueño de las jugadoras de representar a Mariano Acosta en una competencia nacional, sino que también tendrán presencia en las distintas actividades y publicaciones vinculadas con el torneo.
El equipo clasificó al Nacional C después de haber salido primero en la tabla general de Primera Damas 2025, por ser subcampeonas del Apertura, campeonas del Clausura, campeonas del Super 8 y campeonas de la Copa de Campeones. Tras ello ascendieron a la Liga de Honor Plata y al día de hoy están posición de jugar el Super 8 y además son de los únicos clubes que tienen plantel en Liga Oro y Plata.