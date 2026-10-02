De esta manera, quienes acompañen al plantel no solo estarán colaborando con el sueño de las jugadoras de representar a Mariano Acosta en una competencia nacional, sino que también tendrán presencia en las distintas actividades y publicaciones vinculadas con el torneo.

El equipo clasificó al Nacional C después de haber salido primero en la tabla general de Primera Damas 2025, por ser subcampeonas del Apertura, campeonas del Clausura, campeonas del Super 8 y campeonas de la Copa de Campeones. Tras ello ascendieron a la Liga de Honor Plata y al día de hoy están posición de jugar el Super 8 y además son de los únicos clubes que tienen plantel en Liga Oro y Plata.