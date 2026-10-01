Un importante grupo de docentes de diversas áreas participaron en la organización de la actividad, así como también se involucraron muchos voluntarios, en su mayoría egresados de escuelas de Quilmes que ya participaron de este modelo y hoy son estudiantes universitarios. Martina Pirovano, de la Asociación Conciencia y parte del comité organizador detalló: “Hoy celebramos 25 años de este proyecto educativo que reúne a chicos y chicas de muchos municipios del Conurbano Sur, estudiantes de escuelas secundarias, públicas y privadas”.

En la misma línea, el docente y uno de los organizadores de la jornada, Ricardo Parodi, comentó: “Este modelo busca más que un buen debate, busca desarrollar la comunicación, la investigación, el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo colaborativo, la diplomacia y el liderazgo; pero por encima de todo busca formar jóvenes capaces de participar responsablemente, dialogar con otros y construir respuestas colectivas”.

Además, de Mayra Mendoza, formaron parte del panel de apertura el miembro fundador del Comité Organizador, Fabián Abelando; la secretaria de Educación, de Florencio Varela, Andrea Digiobani; el inspector jefe Regional de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), Leonardo Gómez, y la directora de Equipo y Cultura de la Asociación Conciencia, Fabiana Mureide.

El programa Uniendo Metas tiene como principal objetivo generar un espacio en el cual los jóvenes de escuelas secundarias de gestión estatal y privada puedan desarrollar un liderazgo positivo a través del ejercicio de habilidades, como la oratoria, argumentación, negociación, en la búsqueda del dialogo, el debate y el consenso, imprescindibles en las sociedades del siglo XXI, mediante la metodología de los Modelos de Naciones Unidas.