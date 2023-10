Lo denunciaron por tener perros en malas condiciones

El intimidante caso tiene en vilo a la comunidad mascotera que reza para que estos perritos no vayan camino al peor final. Sin embargo, si no hay una intervención en estos momentos, todo parece indicar que no cambiará la suerte. El primer aviso se dio semanas atrás y al no obtener respuestas se replicó ahora, mostrando la cruda situación en redes sociales, para escracharlo. Ya no puede ni siquiera darles de comer y los mantiene en cautiverio.

La organización Patitas de Corazón, que se dedica a difundir colectas y mascotas en adopción en todo el distrito y sus alrededores, pidió auxilio para los 16 perros que el sujeto identificado como Jesús tiene en su vivienda, situada en la calle Ayolas, entre Condarco y Necochea, distribuidos en distintas habitaciones.

"Se necesita ayuda para estos animales: que los entregue para adopción. Viven en una pieza cuatro hembras durmiendo sobre el piso. En otra pieza los cachorros de seis meses, todos ellos raspando y llorando para salir del encierro porque no tienen luz. En el patio cinco machos y adelante un macho", sostuvieron desde la comunidad. Pero eso no es lo peor de todo e indicaron el motivo.

Desde hace dos meses, la mujer que lleva adelante la organización trata de conseguirles comida y cocinarles ya que el hombre no puede brindarles lo básico. En un supuesto acto de "piedad", el día martes este le fue a pedir más alimento. Al no tener la capacidad económica y al mostrar un aparente orgullo para no darlos en adopción, denunciarlo es la única opción.

Según contó, tuvo contactos con Zoonosis de Quilmes, que fueron a vacunar y castrar a los cachorros, aunque después se los devolvieron.

Es por ello que están pidiendo máxima difusión en redes sociales.