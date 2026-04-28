Más de 150 vecinos en la Segunda Correcaminata por la inclusión

El intendente Andrés Watson describió "la jornada donde trabajamos en la contención y la participación plena a través de la actividad física".
Más de 150 vecinos de Florencio Varela participaron de la Segunda Correcaminata que se realizó en el marco del mes de concientización sobre el autismo y que contó con la presencia del intendente Andrés Watson que marcó la largada. En Thevenet y Storni, Watson describió "la jornada donde trabajamos en la contención y la participación plena a través de la actividad física".
También, el jefe comunal reafirmó "el compromiso con el cuidado a las personas con discapacidad frente a un ataque permanente desde el gobierno nacional", aseveró. "Esta propuesta brindó un espacio de expresión, inclusión y conformación de sus propios grupos", narró Jessica Marengo, mamá de Aymara. Además, la vecina residente en Ingeniero Allan valoró "el encuentro con otras familias para intercambiar experiencias".
"Fue una importante oportunidad en la que las chicas y los chicos demostraron sus habilidades sin limitaciones", resaltó Fátima Llanos, que acompañaba a Valentina. "Fuimos felices al verla contenta, divertirse con las amigas", celebró la vecina de Pico de Oro. Desde el barrio 9 de Julio, acudió Claudia Silva con su hija Esmeralda y consideró "necesarias las instancias de visibilización y disfrute para toda la población". Finalmente, instó a "la comunidad a estar presente, como ciudadanos o ciudadanas, pero también como seres humanos".
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