Más de 150 vecinos en la Segunda Correcaminata por la inclusión

"Fue una importante oportunidad en la que las chicas y los chicos demostraron sus habilidades sin limitaciones", resaltó Fátima Llanos, que acompañaba a Valentina. "Fuimos felices al verla contenta, divertirse con las amigas", celebró la vecina de Pico de Oro. Desde el barrio 9 de Julio, acudió Claudia Silva con su hija Esmeralda y consideró "necesarias las instancias de visibilización y disfrute para toda la población". Finalmente, instó a "la comunidad a estar presente, como ciudadanos o ciudadanas, pero también como seres humanos".