Mundial 2026: Estados Unidos y Canadá también tendrán su fiesta inaugural con grandes artistas

La máxima fiesta del fútbol mundial continúa con la segunda apertura en suelo canadiense y, horas más tarde, la tercera y última en Estados Unidos. A qué hora y por dónde verlas.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 continuará su serie de celebraciones inaugurales tras la primera, que aconteció en el mítico estadio Azteca, en la previa al partido entre México y Sudáfrica. La fiesta se trasladará al Toronto Stadium, donde se realizará la segunda ceremonia de apertura del torneo. Horas más tarde, en Los Ángeles, se realizará la tercera y última inauguración.
En Toronto, la cita convoca a figuras destacadas de la música internacional y a representantes de la diversidad cultural canadiense, en un espectáculo que busca reflejar el espíritu inclusivo y global del campeonato.
Según informó la FIFA, el acto comenzará el viernes 12 de junio a las 13:30 (hora local, 14.30 de Argentina) y se extenderá durante 90 minutos, antes del primer partido que disputará la selección de Canadá en el certamen, enfrentando a la selección de Bosnia. Las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes del inicio del encuentro, con actividades y entretenimiento previstos para los asistentes, de acuerdo con el comunicado oficial reproducido por la federación.
Entre los artistas confirmados, destacan la cantautora Alanis Morissette, encargada de entonar el himno nacional canadiense, y Aleksandar Gaji, responsable de interpretar el himno nacional de Bosnia y Herzegovina. La presencia musical se amplía con actuaciones de Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.
Como parte de la tradición de este Mundial, la ceremonia contará también con la participación de un embajador oficial del torneo: el actor y comediante Will Arnett, quien dará la bienvenida a los aficionados y ofrecerá un mensaje centrado en la unidad y la celebración colectiva del fútbol. La federación remarcó que los aficionados presentes en el estadio desempeñarán un papel activo durante el espectáculo, que incluirá propuestas interactivas y premios.
La ceremonia inaugural en el Toronto Stadium se transmitirá en vivo por televisión a través de DSports, Amazon Prime Video y Paramount+ en Argentina. Esos canales también se pueden sintonizar de forma digital a través de plataformas como Flow, DGO y Telecentro Play.
La tercera ceremonia de apertura de la Copa del Mundo 2026 tendrá lugar en Los Ángeles este viernes 12 de junio a las 20.30 (hora argentina), en la previa del debut de Estados Unidos frente a Paraguay, que se jugará a las 22.
Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla son solo algunas de las figuras confirmadas que formarán parte del espectáculo. Desde la FIFA adelantaron que a ellos "se les sumarán otros artistas de renombre mundial que aún están por anunciarse".
El dúo Dan + Shay interpretará el himno nacional estadounidense, mientras que Purahei Soul, cantará el himno de Paraguay. Jason Sudeikis, el actor y cómico estadounidense, por su parte, dará la bienvenida al torneo como embajador de la Copa del Mundo.
En Estados Unidos, el espectáculo estará diseñado para reflejar la esencia de Los Ángeles y la cultura del país, combinando impactantes recursos visuales, tecnología inmersiva y múltiples alusiones al trofeo mundialista. El objetivo es que la inauguración se convierta en una experiencia que vaya más allá del ámbito deportivo y se consolide como un gran acontecimiento cultural y de entretenimiento.
"La lista de artistas refleja la diversidad cultural de Estados Unidos y la vitalidad de sus muchas diásporas, y resalta la influencia del país en la música, el entretenimiento y la cultura pop, a la vez que muestra cómo la música une a las personas de todo el país", aseguró Infantino.
La ceremonia inaugural en Estados Unidos se podrá ver en vivo desde Argentina a través de Flow (canales 109 y 110) y Paramount+. Ambas plataformas emitirán los 104 partidos del campeonato.
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