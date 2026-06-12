Mundial 2026: Estados Unidos y Canadá también tendrán su fiesta inaugural con grandes artistas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/2056449743539077403&partner=&hide_thread=false The #FIFAWorldCup finds its way to the most unexpected corners of Vancouver pic.twitter.com/bthRG4vzrM — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 18, 2026

Como parte de la tradición de este Mundial, la ceremonia contará también con la participación de un embajador oficial del torneo: el actor y comediante Will Arnett, quien dará la bienvenida a los aficionados y ofrecerá un mensaje centrado en la unidad y la celebración colectiva del fútbol. La federación remarcó que los aficionados presentes en el estadio desempeñarán un papel activo durante el espectáculo, que incluirá propuestas interactivas y premios.

La ceremonia inaugural en el Toronto Stadium se transmitirá en vivo por televisión a través de DSports, Amazon Prime Video y Paramount+ en Argentina. Esos canales también se pueden sintonizar de forma digital a través de plataformas como Flow, DGO y Telecentro Play.

Estados Unidos

La tercera ceremonia de apertura de la Copa del Mundo 2026 tendrá lugar en Los Ángeles este viernes 12 de junio a las 20.30 (hora argentina), en la previa del debut de Estados Unidos frente a Paraguay, que se jugará a las 22.

Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla son solo algunas de las figuras confirmadas que formarán parte del espectáculo. Desde la FIFA adelantaron que a ellos "se les sumarán otros artistas de renombre mundial que aún están por anunciarse".

El dúo Dan + Shay interpretará el himno nacional estadounidense, mientras que Purahei Soul, cantará el himno de Paraguay. Jason Sudeikis, el actor y cómico estadounidense, por su parte, dará la bienvenida al torneo como embajador de la Copa del Mundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/2052910038616830312&partner=&hide_thread=false The world’s game reaches its biggest stage in the USA



The United States takes centre stage as football, music, and culture ignite the #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 9, 2026

En Estados Unidos, el espectáculo estará diseñado para reflejar la esencia de Los Ángeles y la cultura del país, combinando impactantes recursos visuales, tecnología inmersiva y múltiples alusiones al trofeo mundialista. El objetivo es que la inauguración se convierta en una experiencia que vaya más allá del ámbito deportivo y se consolide como un gran acontecimiento cultural y de entretenimiento.

"La lista de artistas refleja la diversidad cultural de Estados Unidos y la vitalidad de sus muchas diásporas, y resalta la influencia del país en la música, el entretenimiento y la cultura pop, a la vez que muestra cómo la música une a las personas de todo el país", aseguró Infantino.

La ceremonia inaugural en Estados Unidos se podrá ver en vivo desde Argentina a través de Flow (canales 109 y 110) y Paramount+. Ambas plataformas emitirán los 104 partidos del campeonato.