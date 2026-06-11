Las explicaciones de Adorni: plata en un cajón y un pendrive millonario

El exvocero, que manifestó trabajar desde los 18 años, en 2013 ingresó en el mundo Bitcoin y al año siguiente comenzó a invertir “fuerte”.

"Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión", dijo y detalló: "Reconstruyendo la historia, invertimos unos 200.000 dólares y ganamos aproximadamente 300.000 dólares".

Al ser consultado sobre los motivos por los cuales mantuvo un capital equivalente a uno 500.000 dólares en Bitcoin almacenado de forma física en un pendrive —o billetera fría— por fuera del sistema financiero, el exvocero presidencial apeló a una veta personal poco conocida, y que no dejó de generar algunas dudas.

Lejos de una estrategia netamente especulativa, el funcionario nacional argumentó que el destino de esos activos digitales estuvo directamente relacionado con uno de sus pasatiempos favoritos. "Yo soy coleccionista de computadoras y cosas viejas. Más allá de que la ganancia era importante, me lo guardé como un trofeo", relató durante la entrevista televisiva.

En sus dilaciones al momento de dar explicaciones o para presentar la Declaración Jurada, advirtió que “no tenía la documentación a mano” para demostrar la construcción de su patrimonio. “No tenía ningún sentido que yo explique” sin la documentación, a la vez que justificó por qué no dio esta versión pública antes: “No puedo responder al tribunal mediático”. Aseguró poder demostrar que el ahorro era previo, pues tiene documentos que dan cuenta de los movimientos de billeteras.

Mientras explicaba lo generado por medio de las criptos, el jefe de Gabinete aseguró que una gran parte de su dinero no fue sacado de sus billeteras virtuales porque, a su entender, era una especie de "trofeo".

En torno a la trazabilidad de estos ingresos, indicó que la documentación de estas billeteras es la forma de comprobar que eran ingresos previos a llegar al Estado.

Además, también explicó que la operación del inmueble de Caballito no fue con “dos jubiladas”, sino “con un amigo”, que debió mudarse casi de urgencia por las “hostilidades” que sufrió en su vivienda anterior, negó haber firmado contratos en la TV Pública con Marcelo Grandio y aprovechó para criticar a los medios que le atribuyeron viajes y demás movimientos de dinero que, según él, no existieron.

"Me dolió mucho que me traten de chorro", sostuvo el ministro coordinador de Javier Milei sobre lo que tomó como agravios en la opinión pública.

A los medios de comunicación los calificó como un "tribunal mediático". "Desde el primer día me juzgó y me condenó, me trató como chorro", dijo sobre la cobertura de la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

"Todo lo hice en la actividad privada y nunca tuve un cargo público", remarcó tras explicar las múltiples rectificaciones de declaraciones juradas que debió hacer para presentar la última.

Consultado por una autocrítica, a tres meses de estar en el centro de la agenda, asumió que se equivocó al arrastrar ese error en las Declaraciones Juradas.