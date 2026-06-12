Se conoció la razón por la que Rodolfo Barili "no quiere ni ver" a Cristina Pérez

Revelaron el verdadero motivo por el que los conductores "ni se saludan cuando se encuentran", a pesar de haber hecho una dupla histórica en la tevé.
La dupla televisiva de Rodolfo Barili y Cristina Pérez se transformó en una clásico de las noticias. Durante años y años marcaron agenda en las noches de Telefe como un dueto impenetrable. Hasta que un día, la periodista se enamoró, apostó a su relación de pareja y decidió dar un paso al costado de Telefe Noticias, y se fue a La Nación +, más afín con la línea política de su marido. Y, desde entonces, se quebró el vínculo con quien fue su compañero de trabajo.
"Barili es gerente de noticias y se sintió mal cuando Cristina dejó el canal porque iba en desmedro del programa de ellos que andaba muy bien", contó Baby Etchecopar, sobre la "interna" entre los dos conductores que, durante años y años, estuvieron juntos al frente del prime time de la noticias.
Según señalan, la partida de Cristina habría generado malestar dentro del área de noticias de Telefe y en Rodolfo, por la rapidez con la que gestó y concretó. Es decir, por haber sido una decisión abrupta, dado que la conductora decidió darle prioridad a su noviazgo con Luis Petri, vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados de la Nación.
El malestar instalado entre ellos y, aunque ya pasó un tiempo en que Barili quedó solo al frente del noticiero, no lograron "limar asperezas". Cuentan que, incluso, en la última transmisión de los Premios Martín Fierro, a mediados del mes de mayo, ni se saludaron durante la ceremonia, quedándose cada uno en el sector del hotel Hilton -el lugar donde se hizo la ceremonia- en el lugar que le habían asignado.
"Si Lara se entera que pasó algo entre Rodolfo y Cristina, se termina el noticiero de Telefe. La noticia sería Barili: ‘Hombre castrado en Pilar’", dijo Baby, incluso, en tono de humor, sobre un posible acercamiento amoroso que haya existido entre los excompañeros de fórmula televisiva.
"A Lara no le importa Cristina, no es un tema de conversación. A Rodolfo tampoco. No quieren ni que les hable de Cristina Pérez por un tema personal, no la quieren", dijo Etchecopar, al aire de Primiciasya, en las tardes de América.
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