Se conoció la razón por la que Rodolfo Barili "no quiere ni ver" a Cristina Pérez

Cristina Pérez con Luis Petri Cristina y Luis Petri están juntos desde el 2021.

MECHA CORTA

"Si Lara se entera que pasó algo entre Rodolfo y Cristina, se termina el noticiero de Telefe. La noticia sería Barili: ‘Hombre castrado en Pilar’", dijo Baby, incluso, en tono de humor, sobre un posible acercamiento amoroso que haya existido entre los excompañeros de fórmula televisiva.

"A Lara no le importa Cristina, no es un tema de conversación. A Rodolfo tampoco. No quieren ni que les hable de Cristina Pérez por un tema personal, no la quieren", dijo Etchecopar, al aire de Primiciasya, en las tardes de América.