Mayra Mendoza volvió a criticar a Milei y defendió el gobierno de Cristina Kirchner

"Entonces -continuó- empecé desde ahí a ver qué era todo lo que tenía, pero con registro, no con un diagnóstico de un médico y que me diera una pastilla. Y el ejercicio y la musculatura es clave. Porque yo no podía dormir, yo había salido de la pandemia, era intendenta, la pasé realmente muy mal, fueron años muy difíciles y no dormía. Tenía una hija de 5 años, me había separado en ese momento, o sea, como que me explotó la vida y también exploté en salud".

Luego la diputada provincial afirmó que "con los años, no digo que lo he logrado, porque todos los días hago un laburo para gestionar el estrés, para bajar el cortisol. Comencé a entrenar y entreno no siempre con ganas, pero entreno con disciplina. Tengo conducta de autocuidado. Me parece que forma parte de la responsabilidad política. Yo la veo a Cristina entrenando hoy y digo: "Qué bien, qué bien". Es lo que debe hacer, ¿no? Porque está en una situación muy injusta, insisto, para mí secuestrada por el poder, y se sigue cuidando y está íntegra y está lúcida. Bueno, eso tiene que ver con la responsabilidad política que como militante, como mamá, entiendo que hay que tener”.