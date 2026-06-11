Dibu Martínez volvió a entrenarse con guantes y está listo para el debut con Argelia

El arquero argentino dejó atrás una etapa importante de su recuperación, trabajó con normalidad en la práctica y será titular frente a los argelinos en el estreno de la Scaloneta.
La Selección Argentina recibió una de las noticias más esperadas a pocos días del debut en el Mundial 2026. Emiliano Martínez volvió a entrenarse con guantes por primera vez desde la fractura en el dedo anular de la mano derecha que sufrió durante la final de la Europa League con Aston Villa y dio un paso decisivo para llegar en óptimas condiciones al encuentro del próximo martes ante Argelia en Kansas City.
El cuerpo médico le retiró el yeso y reemplazó la inmovilización por un apósito, lo que le permitió incrementar las exigencias durante la práctica de este jueves. Aunque los movimientos fueron controlados y progresivos, el arquero trabajó con pelotas reglamentarias y volvió a realizar tareas específicas del puesto, una señal alentadora para Lionel Scaloni y todo el cuerpo técnico argentino.
La evolución del marplatense fue constante desde su llegada a la concentración. Durante las primeras jornadas se entrenó con una férula en la mano derecha y realizó ejercicios adaptados para evitar impactos sobre la zona lesionada. Incluso en algunos trabajos utilizó pelotas de tenis y limitó la participación de la mano afectada mientras avanzaba el proceso de consolidación ósea.
La recuperación también se adelantó respecto de los plazos que manejaba el cuerpo técnico. Días atrás, Scaloni había explicado que la formación del callo óseo sería determinante para aumentar la intensidad de los entrenamientos durante la recta final hacia el Mundial. Finalmente, la respuesta médica fue positiva y Martínez pudo volver a utilizar guantes antes de lo previsto, sumando una jornada extra de preparación.
Más allá de las precauciones que continuarán durante los próximos días, dentro de la Selección nunca existieron dudas sobre su presencia en el debut. Martínez no participó de los amistosos ante Honduras e Islandia, pero siempre apuntó a llegar al estreno mundialista. A 27 días de la lesión, el arquero que fue figura en la conquista de Qatar 2022 se encamina a defender nuevamente el arco argentino en una Copa del Mundo.
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