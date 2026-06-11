Dibu Martínez volvió a entrenarse con guantes y está listo para el debut con Argelia

Más allá de las precauciones que continuarán durante los próximos días, dentro de la Selección nunca existieron dudas sobre su presencia en el debut. Martínez no participó de los amistosos ante Honduras e Islandia, pero siempre apuntó a llegar al estreno mundialista. A 27 días de la lesión, el arquero que fue figura en la conquista de Qatar 2022 se encamina a defender nuevamente el arco argentino en una Copa del Mundo.