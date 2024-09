Motociclista atropelló a dos niños: los tres resultaron con heridas

Fue un lamentable episodio que de milagro no terminó en una tragedia, aunque las heridas fueron de consideración y se espera un parte médico concreto para determinar cuáles serán las secuelas de los tres implicados, teniendo en cuenta que hay dos menores de edad. Por otro lado, es importante resaltar que hace pocas semanas atrás una mujer fue atropellada por un vehículo en un hecho muy similar y es por eso el descontento que hay en el ambiente.

Ocurrió en la intersección de Camino General Belgrano y calle 812, en el oeste quilmeño, cuando dos niños iban con sus padres. Fue el lunes a la mañana, pasadas las 6.30, que intentaron cruzar rápido de un lado a otro y no vieron que una motocicleta venía a gran velocidad, con las luces encendidas. Miraron para un solo costado, pero casi llegando a la vereda se toparon con el conductor, que no pudo frenar, tampoco maniobrar, y todo culminó de la peor manera. No estaban en la senda peatonal.

El episodio quedó registrado en las filmaciones de vigilancia y es realmente impactante el instante en el cual chocan. El hombre que estaba arriba de la moto salió despedido y los chicos sufrieron graves heridas. Uno de ellos intentó levantarse pero cayó tendido a los pocos metros, mientras que el otro no logró hacerlo. Había muchos vehículos alrededor y llamaron al SAME, para que trasladen a las víctimas.

Tanto el motociclista como los menores fueron llevados al Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes, donde los estabilizaron y confirmaron que estaban fuera de peligro, aunque no trascendió qué heridas sufrieron.

"Es un cruce peligroso, los autos y motos pasan muy rápido. Hace falta una solución para evitar más accidentes", explicó un vecino a los medios, indignado por lo vivido. Minutos más tarde se montó un operativo para desviar el tránsito y participaron agentes municipales y policiales hasta la posterior normalización.