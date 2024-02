Quilmeño disfruta del presente del polo en la región

El reconocido jugador y promotor del polo de la región volvió a darle rienda al Circuito Polo Sur, esta vez como organizador y no como protagonista en Palermo, por lo tanto dio cuenta de cómo comenzó el año abajo del caballo: "Esta vez me tocó organizar la entrega de premios. También a veces me toca ir a jugar y, la verdad, es una muy linda experiencia. Además rescato mucho la emoción de los jugadores, porque para todos nosotros es un gran programa jugar en Palermo, que es la gran joya del polo argentino y poder tener la final ahí está buenísimo. Agradezco a Delfín Uranga por el apoyo al polo de la zona sur".

En diálogo con Prensa Polo, el de Don Bosco precisó que la meta para 2024 es acercar a sponsors para que apoyen más al deporte, debido al enorme esfuerzo que hacen los jugadores y sus agrupaciones con la logística: "La idea principal es seguir mejorando y se lleven una linda experiencia del torneo, así como también seguir ampliando la parte comercial".