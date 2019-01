Quilmes: destacan el avance de las obras de la Red AMBA

Además, recorrieron el renovado CAPS “René Favaloro”, de Villa Luján, cuyos trabajos se encuentran bastante avanzados.

Molina, durante el encuentro, indicó que AMBA es “una red de salud que está llegando a una población enorme y que ayudará sobre todo a los más vulnerables”, al tiempo que agregó que “en los nuevos centros de salud se van a sumar más profesionales, habrá una historia clínica única digitalizada, más equipamiento, y todo lo necesario para brindar una mayor y mejor atención”.

Además, resaltó el trabajo que se viene realizado junto a Nación, Provincia, y Ciudad. “Esta ayuda no es común en la política, o por lo menos no lo era, yo creo que estamos sentando un precedente. No tiene que ver con los partidos políticos, tiene que ver con la manera de hacer las cosas”, consideró.

Por su parte, el ministro de salud de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Scarsi, expresó: “Este es un momento de balance y también de alegría porque pudimos acompañar al equipo local de AMBA de Salud, junto al doctor Quirós y al intendente, para poder ver los avances y seguir trabajando juntos”.

El titular de la cartera sanitaria provincial también se refirió a los centros de salud que formarán parte de la Red AMBA y aseguró: “No sólo tenemos que estar cerca de los trabajadores que conforman esta red, sino también de los vecinos, que son para quienes estamos haciendo este trabajo de cercanía en el sistema de salud”.

Además, analizó que este proyecto “se pudo hacer porque hay una definición política en este gobierno que encabeza María Eugenia Vidal. Se trabaja en un área en donde se veía que había una oportunidad, que era esta integridad y un equipo que lo supo interpretar y lo lleva adelante para poder dar respuesta a los vecinos”.

En el caso del CAPS “René Favaloro” se construirá un consultorio, un salón de usos múltiples (SUM) y un baño para discapacitados. Además, se remodelarán los cinco consultorios existentes en el lugar, se colocarán nuevas luminarias y se ampliarán los equipos de atención de salud.

Con estas obras, las autoridades sanitarias informaron que se sumarán 21 horas de atención médica clínica; 30 horas de pediatría; y 15 horas de enfermería y promotores de salud.

El nuevo sistema del primer nivel de atención contempla mejoras en el modelo de gestión, la incorporación de profesionales de distintas especialidades y la ampliación del horario de atención de cada sala barrial.

Las autoridades indicaron que el programa, que prevé una inversión cercana a los 315 millones de pesos, beneficiará a 320 mil vecinos y permitirá que cada quilmeño tenga una sala a no más de 15 minutos de su domicilio.