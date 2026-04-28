Quilmes imparable y un traspié inesperado para Argentino de Quilmes

En el Estadio Centenario, Quilmes ratificó su chapa de candidato al vencer por 3-0 a Tigre. El equipo dirigido por Federico Quiroga mostró una solidez envidiable y liquidó el pleito gracias a la jerarquía de sus delanteras: Mara Gómez volvió a brillar con un doblete, mientras que Belén Della Valle completó la cuenta. Con este resultado, el Decano suma dos triunfos en igual cantidad de presentaciones, con el arco invicto y una voracidad ofensiva temible. Sin embargo, el Blanco ahora entrará en un parate obligado: debido a la baja de Muñiz del torneo, las Cerveceras tendrán fecha libre en la próxima jornada, tiempo que aprovecharán para recuperar cargas físicas.