Quilmes imparable y un traspié inesperado para Argentino de Quilmes

El Cervecero derrotó por 3 a 0 a Tigre, mientras que el Mate cayó por 1 a 0 frente a Deportivo Merlo.
La segunda fecha de la Primera C Femenina dejó sensaciones encontradas para los equipos de Quilmes. Mientras las Cerveceras siguen a paso firme y con puntaje ideal, las chicas de la Barranca no pudieron hacer valer la localía y sufrieron una derrota ajustada que las obliga a recalcular de cara a lo que viene en el certamen nacional.
En el Estadio Centenario, Quilmes ratificó su chapa de candidato al vencer por 3-0 a Tigre. El equipo dirigido por Federico Quiroga mostró una solidez envidiable y liquidó el pleito gracias a la jerarquía de sus delanteras: Mara Gómez volvió a brillar con un doblete, mientras que Belén Della Valle completó la cuenta. Con este resultado, el Decano suma dos triunfos en igual cantidad de presentaciones, con el arco invicto y una voracidad ofensiva temible. Sin embargo, el Blanco ahora entrará en un parate obligado: debido a la baja de Muñiz del torneo, las Cerveceras tendrán fecha libre en la próxima jornada, tiempo que aprovecharán para recuperar cargas físicas.
Por otro lado, la jornada fue esquiva para Argentino de Quilmes. En la Barranca Quilmeña, el club de la región cayó por 1-0 ante Deportivo Merlo en un partido sumamente trabado. A pesar del esfuerzo y de buscar la igualdad hasta el último minuto, las dirigidas por Nicolás Guento no pudieron romper el cerrojo de las "Charras" y se quedaron con las manos vacías ante su gente. La derrota caló hondo en el Criollo, que ahora deberá buscar la recuperación fuera de casa.
El Mate ya dio vuelta la página y puso la cabeza en el próximo desafío. Por la tercera fecha, las pibas del Blanco visitarán a Villas Unidas con la urgencia de sumar sus primeros puntos para no quedar relegadas en la tabla de posiciones. Será una prueba de carácter para el plantel de Guento, que sabe que en esta categoría la regularidad es la llave para pelear en el lote de arriba.
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