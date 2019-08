La preocupante situación, que comenzó unos días antes de las vacaciones de invierno y continuó tras el regreso a las aulas, movilizó a un grupo de padres y madres de las tres instituciones, quienes reclamaron la falta de soluciones por parte de las autoridades escolares.

En diálogo con POPULAR, Daniela Anisky, madre de dos nenes -uno de primaria y otro de jardín- expresó que "fueron 10 amenazas de bomba seguidas, siempre entre las 12.30 y las 12.40".

"En ese horario, se arruina el día de clases completo, porque el protocolo demanda cerca de tres horas y, con el frío, no podemos esperar ese tiempo en la calle que examinen todo el edificio", señaló y, luego, agregó: "Llaman siempre al 911 pero nunca pueden rastrear los llamados".

En busca de una solución, fueron hasta la Comisaría 1era. de Quilmes y radicaron una denuncia. "Hablamos con los directivos de las escuelas y no nos saben decir cómo se solucionan este tipo de casos. En mi caso particular, y creo que todos estamos igual, la situación me tiene completamente indignada, porque los días de clases que pierden no los recuperan más", enfatizó Anyski.

Y por último exclamó: "No podemos quedarnos esperando en la esquina a que terminen los bomberos el operativo, necesitamos que nos den una respuesta urgente para nuestros hijos".