Quilmes, con la mente en el clásico de la región

El Decano todavía no ha definido si seguirá con los mismos once, ya que el DT pretende observar a los que jugaron contra San Martín, y evaluar que no haya algún jugador averiado.

Mientras tanto, Franco hizo un análisis de lo que dejó la equidad en Tucumán, que no sólo puesta el progreso de un Cervecero invicto, sino que lo deja muy bien anímicamente para el choque contra Arsenal en el Centenario: "Este equipo mostró personalidad, ganas de querer ganar, de querer jugar, así que eso es siempre muy importante. Terminamos el partido jugando con Juan Ignacio Capano, Maximiliano Alanís y Lucas Alfonso en el frente de ataque. No es poco lo que están haciendo los chicos, hay que recuperarse y descansar porque tenemos poquito tiempo, y hacer valer el punto con la victoria en nuestro campo el próximo sábado".

El orientador habló con el sitio Perspectiva Sur y precisó que hubo momentos en los cuales el Decano tuco cimbronazos en Tucumán, pero se repuso y evitó que el dueño de casa accediera al triunfo, gracias a la eficacia de Esteban Glellel en el Arco, quien llega más de 180 minutos sin recibir tantos: "Esas dos situaciones fueron muy claras para San Martín, porque pegaron en los palos, pudieron hacer ver como que sufrimos o que la pasamos mal, pero no fue tan así, fueron acciones esporádicas bien elaboradas por el rival, por eso en líneas generales nos fuimos muy conformes. Si se analiza el punto en una cancha tan dura contra un rival que siempre es candidato, y teniendo en cuenta las bajas que tenemos también, realmente es muy valorable".