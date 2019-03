El violento episodio tuvo lugar en un domicilio de la calle Luis Agote, entre Blanco y Roca, a pocas cuadras de las avenidas Mosconi y Calchaquí.

Cerca de las 14, Francisco -la víctima- se puso a realizar tareas de limpieza en el porche, ya que a la noche tenía visitas. En un descuido, un hombre se le abalanzó y lo empujó para adentro de la propiedad.

“Estaba organizando el cumpleaños de mi mamá y me puse a lavar el piso, a hacer cosas. Justo estaba con el albañil trabajando también, que es amigo de toda la familia, cuando veo que entra una persona, intenté detenerlo pero vi que entraron dos más y dijimos ‘vamos a hacer las cosas bien’ y nos entregamos. Fue en un segundo todo, de repente estaba adentro de mi casa con cuatro delincuentes. Al principio estaban medios violentos. Hace ocho años que vivimos acá y nunca nos había pasado algo así; fue un momento muy feo”, expresó el damnificado.

Asimismo, agregó: “Estuvieron 40 minutos más o menos, no se querían ir más. Estaban hablando que la querían esperar a mi mamá porque ella sabe la contraseña de una caja fuerte, entonces se quedaban. Me arruinó el día, pero por suerte no lastimaron a nadie”, remarcó. Según consta en la denuncia -radicada en la Comisaría 9na. de Quilmes- los malvivientes se llevaron dinero en efectivo, una consola de videojuegos y algo de ropa.i