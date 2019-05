El repudiable episodio ocurrió en la estación Los Andes, la más cercana al Triángulo de Bernal y donde comienza el primer tramo del corredor, de 1.9 kilómetros, que tiene paradas en Montevideo, Cerrito y Zapiola.

En cada una de las estaciones, el Ministerio de Transporte colocó nomencladores y carteleras vidriadas con información sobre cada una de las paradas, las líneas de colectivo y el recorrido de cada ramal. Según sospechan, los vidrios habrían sido golpeados a patadas, dado que no se encontraron en el piso restos de piedras ni otros proyectiles que pudieran haber sido utilizados para realizar el daño.

Los responsables del hecho no pudieron ser identificados, debido a que en la zona no hay aún cámaras de seguridad que permitieran grabar la secuencia. No obstante, confirmaron que ya está aprobada la instalación de un dispositivo de video-vigilancia, que será monitoreado desde el Centro Único de Monitoreo (CUM) de Quilmes.

Repudio

Al respecto, desde la Municipalidad de Quilmes repudiaron el cobarde acto de vandalismo. Cabe recordar que, este lunes, el Ministro de Transporte de Nación, Guillermo Dietrich, desembarcó en el distrito y, junto con el intendente Martiniano Molina, realizaron las primeras pruebas del Metrobus Calchaquí.

El ensayo, previo a la inminente inauguración, incluyó tareas de circulación en los nuevos carriles exclusivos y de arrime a los paradores de una de las 12 estaciones que tendrá el corredor.

Se trata de un protocolo impulsado por la cartera de Transporte para capacitar a los choferes. Según informaron, al momento ya fueron capacitados 1.782 conductores para este nuevo Metrobus.