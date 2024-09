Rondina: "Quiero un equipo que juegue más, que llegue más"

Emanuel Herrera, que fue habilitado horas antes del partido, necesitó una para justificar su presencia en la cancha. Por su parte, el entrenador de Quilmes, Sergio Rondina, necesitó bastante más para poder explicar qué le gusta de su equipo, cuáles son las necesidades que tiene y qué debe cambiar para no tener que salir a buscar un empate en los últimos minutos del partido, como ante Patronato. "Pretendo un equipo que juegue más, que llegue más y que le dé valor a la pelota. No ser un equipo boludo. Arriesgar más, juntar más pases. En algún momento lo demostró, conmigo, no. Era un equipo más vertical, y yo no quiero que sea un equipo tan vertical. Quiero que se sepa defender con la pelota, que cuando no hay espacios se los genere. No quiero que sea todo vértigo, o atacar, o chocar contra una pared", explicó.