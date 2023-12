Salvaje golpiza a una pareja de jubilados

El doloroso caso tuvo nuevamente como rehenes a dos adultos mayores que fueron sorprendidos y brutalmente atacados sin ningún tipo de clemencia, a pesar de su condición. Y más allá de que no opusieron resistencia, los hampones no entendieron que estos no poseían ahorros en dólares y múltiples joyas como en un principio pensaban que tenían.

Ocurrió durante la madrugada en una vivienda situada en Hipólito Yrigoyen entre 25 de Mayo y Brandsen. Allí un grupo comando integrado por siete sujetos venció todos los sistemas de seguridad y se adentraron en la casa, para levantar de la cama a sus víctimas, que claramente se encontraban durmiendo. Para ello, saltaron la reja delantera y la puerta de entrada la rompieron con una barreta. A pesar de los ruidos, nadie en el barrio se dio cuenta de lo que estaba sucediendo.

En consecuencia, les exigieron a los jubilados dinero en efectivo, moneda extranjera, joyas y todo tipo de cosas. Los tuvieron encerrados durante cinco horas y lo transitado fue un verdadero infierno.

Revolvieron todos los rincones, tiraron los muebles, desbarataron cada espacio de las habitaciones y, ante la negativa, se pusieron muchísimo más violentos. Los amordazaron y comenzaron las torturas, con golpes en todas partes del cuerpo sin medir las consecuencias. Los agravios fueron terribles, pero los damnificados no podían entregar lo que no tenían, algo que los criminales jamás entendieron.

Mientras tanto, los vecinos comenzaron a escuchar los gritos de desesperación y auxilio que provenían desde el interior del domicilio y decidieron alertar a las autoridades. Sin embargo, los delincuentes tomaron lo que pudieron recolectar y se marcharon en un auto que estaba estacionado en la puerta haciendo de campana. No dejaron rastros y en su poder quedaron varios electrodomésticos, televisores, sumado a algunas pertenencias de valor, insignificantes para semejante sufrimiento.

Oficiales de la Comisaría 1era. se reportaron y dieron aviso al SAME ya que el panorama era desolador. Las víctimas quedaron realmente heridas y debieron ser trasladadas al Sanatorio Trinidad. La mujer con una conmoción cerebral y el hombre con politraumatismos.

Para lograr captar a los responsables se ordenó la recopilación de las filmaciones de seguridad para estudiar los movimientos y así conocer sus rostros, en tanto que será clave el testimonio de los jubilados una vez que se repongan.