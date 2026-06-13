Los senadores peronistas también piden la remoción de Manuel Adorni

El interbloque Popular presentó un proyecto de resolución. Busca interpelar al jefe de Gabinete y avanzar en su eventual remoción mediante una moción de censura. Es por sus inconsistencias y omisiones en las declaraciones juradas.
En medio de la ofensiva iniciada por la oposición en la Cámara de Diputados, el interbloque Popular del Senado presentó un proyecto de resolución para interpelar y tratar una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien busca remover de su cargo por las inconsistencias y omisiones en sus declaraciones juradas. El texto propone que el ministro coordinador sea llevado al recinto apenas se trate la iniciativa.
El proyecto de resolución, que ingresó a Mesa de Entradas en las últimas horas, lleva las firmas de José Mayans -titular del interbloque-, Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti. A ellos se sumaron Jorge Capitanich, Eduardo 'Wado' de Pedro, Celeste Giménez Navarro, Ana Marks, Mariano Recalde, Fernando Salino y Martín Soria.
A través de su proyecto de resolución, el interbloque peronista solicitó la convocatoria a una “sesión urgente” en la que se trate esta iniciativa que, de ser aprobada, obligue al jefe de Gabinete -investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito- a comparecer a la Cámara Alta en un plazo máximo de “siete días” para abordar la moción de censura.
“En caso de su incomparencia, la Cámara queda habilitada en forma directa para tratar la mencionada medida en la misma sesión especial convocada a tal efecto”, advirtieron los senadores del PJ en el texto.
La bancada opositora amparó su reclamo en el artículo 101 de la Constitución Nacional, y argumentó que existen “irregularidades, ocultamientos, omisiones y rectificaciones” en las presentaciones que Adorni realizó ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA).
Luego de hacer pública la presentación del proyecto de resolución, el interbloque Popular envió un mensaje a los bloques aliados desde las redes sociales: "Esperamos e instamos a que todas las bancadas que se dicen identificadas con la democracia, la institucionalidad, el republicanismo y la lucha contra la corrupción acompañen nuestro pedido".
Apenas 24 horas antes, diputados de diferentes bancadas opositoras unificaron criterios para exigir un debate idéntico en la Cámara Baja, lo que perfila una estrategia coordinada para forzar explicaciones públicas por parte del jefe de Gabinete.
En ese caso, el pedido de sesión especial para el martes 23 de junio lleva las firmas de legisladores Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, buena parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y monobloquistas como Natalia de la Sota y Marcela Pagano.
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