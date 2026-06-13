Los senadores peronistas también piden la remoción de Manuel Adorni

La bancada opositora amparó su reclamo en el artículo 101 de la Constitución Nacional, y argumentó que existen “irregularidades, ocultamientos, omisiones y rectificaciones” en las presentaciones que Adorni realizó ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA).

Luego de hacer pública la presentación del proyecto de resolución, el interbloque Popular envió un mensaje a los bloques aliados desde las redes sociales: "Esperamos e instamos a que todas las bancadas que se dicen identificadas con la democracia, la institucionalidad, el republicanismo y la lucha contra la corrupción acompañen nuestro pedido".

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Ofensiva contra Adorni en el Congreso

Apenas 24 horas antes, diputados de diferentes bancadas opositoras unificaron criterios para exigir un debate idéntico en la Cámara Baja, lo que perfila una estrategia coordinada para forzar explicaciones públicas por parte del jefe de Gabinete.

En ese caso, el pedido de sesión especial para el martes 23 de junio lleva las firmas de legisladores Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, buena parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y monobloquistas como Natalia de la Sota y Marcela Pagano.