San Francisco Solano: cayó parte del techo de la Escuela Media Nº 2

De acuerdo al relato de la directora, Alicia Cudicio, la caída de la mampostería del techo de la secretaría de la escuela sucedió el 30 de diciembre en horas de la noche.

ADEMÁS:

Quilmes: un taxi cayó en una zanja del Metrobus de Calchaquí

“Al día siguiente fui a la escuela porque había sonado la alarma, donde no hay ventanas ni movimiento posible.Allí vi que se desprendió no solamente parte de la mampostería, sino también de la estructura del techo, sintiéndose un crujido muy particular que da a pensar que puede haber un problema mayor. Realmente, si en ese sector había alguien trabajando, el desprendimiento del techo lo hubiera matado”, sostuvo.

Tras el hallazgo, la directora envió las fotografías a la asociación cooperadora y también al equipo de la secretaría de Educación del Municipio de Quilmes.

“Me dijeron que será contemplado ‘en la próxima partida presupuestaria’. Pido que se hagan las reparaciones en enero o principios de febrero como máximo, sino se tendrán que suspender las clases”, advirtió.