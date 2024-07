Un Quilmes sin DT recibe a Estudiantes de Caseros

Omar De Felippe, Sergio Rondina, José María Martínez y Alfredo Berti le han dicho que no a Quilmes. No hay garantías de un proceso ordenado, con posibilidades de comenzar algo a largo plazo. El Decano es un fierro caliente y nadie lo quiere agarrar. Este domingo, Ian Romano será el encargado de conducir los destinos del equipo dentro de la cancha. Y, como muchos imaginan, cuanto más grande sean las incógnitas sobre el sucesor de Franco y cuanto más prolija sea la presentación ante el Pincha, más crecerán las chances de que un interinato sea ratificado.

Las chances de que repita equipo no son muchas, dado que desde la dirigencia y el cuerpo técnico buscan no cargar a los jugadores con un mal recibimiento por parte de la gente. En contra partida, saben que no pueden presentarse con una formación alternativa porque Estudiantes viene golpeado. Los de Caseros llegan al Centenario con dos empates y una derrota sobre la espalda, y van a buscar un triunfo que los acerque más a los San Martín que animan la Zona A de la Primera Nacional.