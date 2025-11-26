Quilmes, con la atención puesta en un amistoso

La primera etapa de la pretemporada finalizará el 12 de diciembre y el DT ya espera contar con al menos una incorporación con la mira en la venidera temporada.

De momento, los nombres que el DT charló con Miguel Caneo, el secretario técnico, fueron el del lateral derecho de All Boys Juan Salas, el volante central de Deportivo Morón Emiliano Franco y el volante central de Gimnasia y Esgrima de Mendoza Ignacio Antonio.

En el ensayo de ayer, el Decano presentó un combinado con Juan Ignacio Quattrocchi, Mirko Juárez, Lucas Romeo, Agustín Ortega, Cristóbal Valbuena, Santiago Luna, Luciano Cuella, Franco Balmaceda y Tiago Marghetich.

Con la pechera roja ensayaron Agustín Bindella, Facundo Yozwiak, Ezequiel Delgado Cañete, Joaquín Postigo, Thiago Deángelis, Marcos Roseti, Santino Rodríguez, Lautaro Closter y Brandon Rocha.