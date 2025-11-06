ALERTA: Cuál es el peligroso reto de Tik-Tok que provocó la muerte de un niño

El episodio ocurrió en Inglaterra. Un chico de 12 años participó de un reto que circula en las redes sociales y perdió la vida tras inhalar un producto de consumo masivo y venta libre.
Andrew Bridgman, forense adjunto del sur del condado Gran Mánchester, en Inglaterra, lanzó una advertencia sobre un peligroso reto de TikTok luego de la muerte de Oliver Gorman, de 12 años, después de haber inhalado desodorante.
Según informa Daily Mail, la muerte del menor se produjo el pasado 5 de mayo y generó una enorme conmoción.
Esta tendencia extendida en redes sociales, conocida como 'chroming' o 'huffing', consiste en inhalar vapores tóxicos de productos como desodorantes en espray, laca para el pelo y quitaesmalte para lograr un estado de euforia. Es importante aclarar que padres, educadores y adultos en general deben estar atentos a las actividades en redes sociales de sus hijos para prevenir este tipo de conductas.
En otro reto de Tik Tok , un niño sufrió graves quemaduras al prender una botella con alcohol.
"No fue posible acceder al teléfono celular de Oliver para determinar si había participado en [la moda] directamente desde TikTok", declaró el forense.
"Las pruebas indicaban que se trataba de un reto o práctica conocida por difundirse a través de TikTok", añadió.
Por su parte, Bridgman detalló que llegó a la conclusión de que el chico no tenía intención de suicidarse, al tiempo que solicitó restricciones de edad para la venta de desodorantes en spray y advertencias más claras sobre el daño que puede causar su mal uso.
"La publicación de retos […] en las redes sociales seguirá cobrándose la vida de niños y adolescentes jóvenes, influenciables y/o vulnerables, a menos que los proveedores de las plataformas asuman la responsabilidad de su contenido y/o algoritmos tóxicos, ya sea voluntariamente o mediante la intervención del Gobierno", continuó. "Lo primero parece improbable", concluyó.