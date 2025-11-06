ALERTA: Cuál es el peligroso reto de Tik-Tok que provocó la muerte de un niño

Según informa Daily Mail, la muerte del menor se produjo el pasado 5 de mayo y generó una enorme conmoción.

Esta tendencia extendida en redes sociales, conocida como 'chroming' o 'huffing', consiste en inhalar vapores tóxicos de productos como desodorantes en espray, laca para el pelo y quitaesmalte para lograr un estado de euforia. Es importante aclarar que padres, educadores y adultos en general deben estar atentos a las actividades en redes sociales de sus hijos para prevenir este tipo de conductas.

En otro reto de Tik Tok , un niño sufrió graves quemaduras al prender una botella con alcohol.

"No fue posible acceder al teléfono celular de Oliver para determinar si había participado en [la moda] directamente desde TikTok", declaró el forense.

"Las pruebas indicaban que se trataba de un reto o práctica conocida por difundirse a través de TikTok", añadió.

Advertencias

Por su parte, Bridgman detalló que llegó a la conclusión de que el chico no tenía intención de suicidarse, al tiempo que solicitó restricciones de edad para la venta de desodorantes en spray y advertencias más claras sobre el daño que puede causar su mal uso.

"La publicación de retos […] en las redes sociales seguirá cobrándose la vida de niños y adolescentes jóvenes, influenciables y/o vulnerables, a menos que los proveedores de las plataformas asuman la responsabilidad de su contenido y/o algoritmos tóxicos, ya sea voluntariamente o mediante la intervención del Gobierno", continuó. "Lo primero parece improbable", concluyó.