La "Oficial tiktoker" fue echada de la Policía de la Ciudad

Según se detalla en el documento oficial, el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro, resolvió la exoneración “a partir del día de la fecha”, al considerar que la conducta atribuida a la agente “repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público”, y que además colisiona con “los principios y valores rectores de la vocación policial”.

Verón realizaba videos subidos de tono en plataformas como TikTok e Instagram, siempre utilizando el uniforme de la Policía de la Ciudad. Esta situación motivó inicialmente su apartamiento de las tareas habituales y el pase a servicio pasivo, mientras se analizaba su situación administrativa. La oficial llevaba tres años en la fuerza y, al momento de ser suspendida, se encontraba con licencia médica.

la-policia-que-vendia-contenido-erotico-con-el-VBZTHOK4JVEDZBSPWLSH6IC35M

En los últimos días, varios de esos contenidos se viralizaron, entre ellos grabaciones publicadas en Instagram en las que Verón aparece junto a otra mujer, que no fue identificada como integrante de la institución. De acuerdo al comunicado oficial, en las imágenes “se observa a dos femeninos jugando al pool, vistiendo el uniforme de esta Institución, sin ningún tipo de distintivo que logre individualizarlas”, con una actitud insinuante y convocando a la interacción de quienes visualizan los videos.

Desde la fuerza señalaron que este comportamiento implicó “un uso indebido de las prendas y del equipo policial asignado” y que la conducta fue considerada irregular e indecorosa. En ese sentido, remarcaron que los hechos “afectan notablemente el prestigio de la institución” y aclararon que la medida adoptada no atenta contra la libertad de expresión, sino que busca preservar el orden, la tranquilidad pública y los principios de la gestión de la Seguridad Pública, tal como lo establece la Ley 5688.

Con la exoneración, se dio por concluido el sumario administrativo iniciado contra la oficial, en un caso que generó repercusión tanto dentro de la fuerza como en las redes sociales.





El caso de la "Policía Hot" de Tik Tok

Semanas antes de que se resolviera su exoneración definitiva, Nicole Verón, entonces oficial de la Policía de la Ciudad, había hecho pública su defensa tras ser suspendida por la difusión de contenidos eróticos en redes sociales utilizando el uniforme reglamentario. A través de un posteo en su cuenta de Instagram, la agente cuestionó duramente a la institución y a la Justicia porteña, al asegurar que estaba siendo perseguida por una conducta que, según expresó, no constituía delito.

“Me sorprende la persecución de la fuerza, así como de la Justicia porteña, por filmarme uniformada sin cometer delito alguno”, escribió Verón. En ese mismo mensaje, comparó su situación con otros casos internos que, según afirmó, no habrían recibido sanciones similares. En particular, mencionó una causa en la que oficiales de la División K9 habrían utilizado recursos del Estado para dar clases particulares y solicitado coimas, señalando que esos efectivos continuaban trabajando con normalidad.

policia tik tok 1

El episodio que derivó en su suspensión se conoció luego de que se viralizaran videos que Verón había subido a plataformas como TikTok, Instagram y OnlyFans. En ese material se la veía vestida con el uniforme de la Policía de la Ciudad y realizando actuaciones con otras personas. Tras la difusión de esos contenidos, la cúpula directiva de la fuerza resolvió pasarla a disponibilidad y solicitó la intervención del área de Asuntos Internos.

En los informes elaborados por sus superiores, se sostuvo que la conducta de la oficial “afecta notablemente el prestigio de la institución” y constituye un “uso indebido de las prendas y del equipo policial asignado”. En noviembre, al menos cuatro de esos videos se viralizaron en Instagram, algunos de ellos grabados junto a otra mujer que no fue identificada como integrante de la fuerza.

En declaraciones televisivas realizadas en ese momento, Verón explicó que la producción de ese contenido tenía como objetivo generar un ingreso alternativo, ya que se encontraba con licencia médica y percibía solo una parte de su salario. Indicó además que atravesaba un tratamiento vinculado a una situación de violencia de género ejercida por su expareja.

La oficial llevaba tres años en la Policía de la Ciudad y, tras la suspensión inicial y el avance del sumario administrativo, el caso derivó finalmente en la exoneración dispuesta semanas después por las autoridades de Seguridad.