El gesto del Papa León XIV que hizo reír hasta a un guardaespaldas

Se trata de un curioso video del final del segundo día de la visita en la que el Pontífice salió a bendecir a los fieles que lo esperaban frente a la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires. En ese lugar hizo un gesto inesperado para explicar que se iba a descansar y simuló que se iba a dormir con las manos. La ocurrencia logró arrancar una sonrisa a los presentes, incluido el subcomandante de la Guardia Suiza, quien se encontraba detrás del Pontífice.