El gesto del Papa León XIV que hizo reír hasta a un guardaespaldas

El curioso video muestra el final del segundo día de la visita del Pontífice a la Argentina y se hizo viral rápidamente en las redes sociales.
Se hizo viral a través de las redes sociales un tierno gesto del Papa León XIV que hizo reír hasta al más serio de sus guardaespaldas que forma parte de su seguridad en su visita a la Argentina.
Se trata de un curioso video del final del segundo día de la visita en la que el Pontífice salió a bendecir a los fieles que lo esperaban frente a la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires. En ese lugar hizo un gesto inesperado para explicar que se iba a descansar y simuló que se iba a dormir con las manos. La ocurrencia logró arrancar una sonrisa a los presentes, incluido el subcomandante de la Guardia Suiza, quien se encontraba detrás del Pontífice.
El papa León XIV llamó a sacerdotes, seminaristas, religiosos y laicos consagrados a renovar su compromiso con la Iglesia, acompañar a los sectores más vulnerables y mantener la disponibilidad para cumplir su misión, durante su mensaje en la Catedral de Córdoba, donde advirtió que el cansancio y las dificultades no deben apagar la vocación.
“¿Puede todavía el Señor disponer de mí? Y si la respuesta sigue siendo sí, entonces hay mucho por delante. No bajemos los brazos”, expresó.
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