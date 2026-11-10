León XIV, en la Cátedral de Córdoba: "La Iglesia no es un negocio"

Y aseveró: "La Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria ni una ONG; la Iglesia debe llevar a Jesús y su Evangelio y, si no lo hace, esa es una Iglesia muerta"

León XIV pidió a sacerdotes y religiosos cuidar la vocación

El papa León XIV llamó a sacerdotes, seminaristas, religiosos y laicos consagrados a cuidar su vocación y fortalecer el vínculo personal con Dios, durante su intervención en la Catedral de Córdoba, donde propuso una reflexión sobre el sentido del servicio religioso y los desafíos de la vida espiritual.

“Estas son las manos que Jesús está buscando, y tiene sus manos para continuar su misión”, expresó el Pontífice al observar que muchos de los presentes habían levantado los brazos durante un canto. También agradeció las palabras del cardenal Ángel Rossi, los testimonios compartidos y el recibimiento de la comunidad.

En su mensaje, recordó la tradición de los ejercicios espirituales en Córdoba y mencionó al santo cura Brochero, quien atravesaba las sierras junto a sus paisanos para que pudieran encontrarse con Dios. También evocó al papa Francisco y la difusión de la espiritualidad ignaciana en la Iglesia universal.

El papa León XIV, en Córdoba.

A partir de esa historia, León XIV planteó una pregunta central para quienes dedican su vida al servicio religioso: “¿Para qué estamos aquí?”. En ese sentido, advirtió que es posible “trabajar mucho para Dios y pasar cada vez menos tiempo con Dios”, y pidió volver a la Eucaristía, a la escucha de la Palabra y al encuentro personal con el Señor. “Cuidemos ese fuego que un día encendió nuestra vocación y no permitamos que las urgencias, el cansancio o la rutina terminen por apagarlo”, sostuvo.

El Papa también llamó a revisar las propias conductas y reconocer las faltas que pueden aparecer con el paso de los años, como la dureza con los demás, las rivalidades, la resistencia a recibir correcciones y la comodidad.

“No existe una edad en la que se pueda prescindir de la conversión”, afirmó, y pidió conservar la humildad para reconocer los errores y ponerlos ante la misericordia de Dios.

Por último, sostuvo que la pregunta para quienes fueron llamados a seguir a Cristo no debe centrarse en cuánto han fallado, sino en si todavía están disponibles para cumplir su misión. “El Señor sabía de qué barro estábamos hechos y aun así quiso contar con nosotros”, expresó.