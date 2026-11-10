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Milei le dijo "corrupto metiroso" a Fernando Bravo y León XIV lo convocó a leer en su misa

El periodista leyó la Profecía de Ezequiel durante la ceremonia en Palermo, con el presidente sentado en primera fila.

El periodista Fernando Bravo participó de la Santa Misa que encabezó el Papa León XIV en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo, luego de haber sido blanco de fuertes críticas del presidente Javier Milei, quien lo había tildado de “corrupto, operador y mentiroso”.

La presencia del conductor radial llamó la atención debido a que, hace aproximadamente un mes, protagonizó un cruce con el mandatario en el marco de las habituales confrontaciones de Milei con trabajadores de prensa. En aquella oportunidad, el presidente lo insultó luego de que Bravo cuestionara sus constantes ataques al periodismo.

En relación con los recientes cuestionamientos del conductor hacia el trato del Presidente con los periodistas, Bravo manifestó que la situación “le da pena y vergüenza”. Además, remarcó que “sin periodismo independiente, la democracia no está completa”.

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