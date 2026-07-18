Rescataron a 23 personas atrapadas por la nieve en la alta montaña de Mendoza

Las intensas nevadas que afectan desde el miércoles la alta montaña mendocina obligaron a desplegar una serie de operativos para rescatar a 23 personas que habían quedado aisladas en distintos sectores de la cordillera.
Las intensas nevadas que afectan desde mediados de la semana a la alta montaña de Mendoza obligaron a desplegar una serie de operativos de emergencia para rescatar a 23 personas que habían quedado atrapadas en distintos sectores de la cordillera, en medio de condiciones climáticas extremas marcadas por el viento blanco, las bajas temperaturas y una acumulación de nieve que ya alcanza registros históricos.
El procedimiento de mayor magnitud se desarrolló en la zona de Puente del Inca, a unos 190 kilómetros al oeste de la capital provincial, donde fueron asistidas doce personas. Además, los equipos de rescate evacuaron a otras cinco en Horcones, cuatro en Penitentes y dos en Las Cuevas.
Según informaron las autoridades, todos los operativos fueron realizados en un escenario de escasa visibilidad y fuertes ráfagas de viento, factores que dificultaron tanto la localización de las personas como las tareas de evacuación.
Uno de los rescates estuvo a cargo del Escuadrón 27 "Uspallata" de Gendarmería Nacional, con el apoyo de la Sección Punta de Vacas y del Grupo Especial de Alta Montaña (GEAM). Los efectivos utilizaron un vehículo Hägglunds, equipado con orugas y preparado para desplazarse sobre nieve profunda y terrenos de difícil acceso.
Durante ese operativo, los gendarmes llegaron primero al kilómetro 1.210 de la Ruta Nacional 7, donde asistieron a siete ciudadanos argentinos, entre ellos dos menores de edad, que comenzaban a quedarse sin insumos básicos como leche y pañales. Luego continuaron hasta el kilómetro 1.217, donde encontraron a otras cinco personas, entre ellas tres niños, también aisladas por el temporal.
En total fueron evacuados seis pobladores de la zona y seis turistas, quienes fueron trasladados hasta Uspallata para recibir controles médicos preventivos y resguardo ante las bajas temperaturas.
Las nevadas comenzaron el miércoles y se intensificaron durante las jornadas siguientes. De acuerdo con los reportes oficiales, en algunos sectores ya se acumularon más de tres metros de nieve, una cifra considerada excepcional para la región. Las Cuevas registraba este sábado unos 3,30 metros de acumulación, mientras que Penitentes y Puente del Inca alcanzaban los dos metros y Los Puquios, alrededor de un metro y medio.
El pronóstico anticipa que las condiciones adversas persistirán durante los próximos días e incluso podrían extenderse hasta fines de julio. Por ese motivo, las autoridades recomendaron evitar viajes hacia la alta montaña y respetar las restricciones de circulación.
Actualmente permanecen intransitables varios caminos provinciales, entre ellos las rutas 13, 52, 220, 222 y 226, mientras que Vialidad Nacional continúa trabajando para despejar distintos sectores de la Ruta Nacional 7, aunque las tareas avanzan con dificultad debido a la persistencia del temporal y al riesgo que representan las intensas nevadas y el viento blanco.