El clima en el AMBA: vuelven las lluvias y bajan las temperaturas durante este sábado 18 de julio

El comienzo del fin de semana estará marcado por la inestabilidad. Las marcas térmicas oscilarán entre los 14ºC de mínima y 17ºC de máxima. Hay alertas por viento, nevada, tormentas y temperaturas extremas.
Este sábado 18 de julio se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con clima inestable y un cambio en las condiciones del tiempo, ya que la masa de aire cálido empezará a retirarse del centro del país. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones se extenderán a lo largo de la tarde y la noche, mientras que las temperaturas rondarán entre los 14ºC de mínima y 17º de máxima.
El cielo se presentará completamente cubierto bajo un manto de nubosidad baja y los vientos predominantes desde el sudeste aumentarán la saturación de humedad en las capas bajas, la cual alcanzará un pico máximo del 94%.
Para el domingo 19 de julio, se prevé que las lluvias comenzarán a cesar en el AMBA, donde las marcas térmicas rondarán entre los 10ºC y 12ºC. Y el 20, en tanto, el pronóstico indica una jornada nublada, con lluvias aisladas y temperaturas que oscilarán entre los 10ºC y 13ºC.
El organismo oficial emitió este sábado una alerta naranja por viento que rige en las provincias de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, donde las ráfagas pueden superar marcas críticas. El aviso desciende a amarillo en el centro de Jujuy, Tucumán, Formosa y Misiones.
A su vez, hay una alerta amarilla por nevadas en Santa Cruz, Mendoza y San Juan. Y también rige un aviso por tormentas en Río Negro, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos.
Por último, algunas regiones de Chubut, gran parte de Santa Cruz, Tierra del Fuego y las Islas Malvinas se encuentran bajo alerta amarilla por temperaturas extremas.
1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
2- Salí solo si es necesario.
3- Retirá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
5- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
6- Con ráfagas intensas o reducción de visibilidad por tierra, buscá un lugar seguro para detenerte.
7- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
8- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.