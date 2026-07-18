El clima en el AMBA: vuelven las lluvias y bajan las temperaturas durante este sábado 18 de julio

A su vez, hay una alerta amarilla por nevadas en Santa Cruz, Mendoza y San Juan. Y también rige un aviso por tormentas en Río Negro, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos.

Por último, algunas regiones de Chubut, gran parte de Santa Cruz, Tierra del Fuego y las Islas Malvinas se encuentran bajo alerta amarilla por temperaturas extremas.

El mapa de alertas del SMN para este sábado 18 de julio.

Las recomendaciones del SMN por vientos

1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

2- Salí solo si es necesario.

3- Retirá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

6- Con ráfagas intensas o reducción de visibilidad por tierra, buscá un lugar seguro para detenerte.

7- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

8- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.