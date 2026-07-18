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El clima en el AMBA: vuelven las lluvias y bajan las temperaturas durante este sábado 18 de julio

El comienzo del fin de semana estará marcado por la inestabilidad. Las marcas térmicas oscilarán entre los 14ºC de mínima y 17ºC de máxima. Hay alertas por viento, nevada, tormentas y temperaturas extremas.

Este sábado 18 de julio se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con clima inestable y un cambio en las condiciones del tiempo, ya que la masa de aire cálido empezará a retirarse del centro del país. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones se extenderán a lo largo de la tarde y la noche, mientras que las temperaturas rondarán entre los 14ºC de mínima y 17º de máxima.

El cielo se presentará completamente cubierto bajo un manto de nubosidad baja y los vientos predominantes desde el sudeste aumentarán la saturación de humedad en las capas bajas, la cual alcanzará un pico máximo del 94%.

Para el domingo 19 de julio, se prevé que las lluvias comenzarán a cesar en el AMBA, donde las marcas térmicas rondarán entre los 10ºC y 12ºC. Y el 20, en tanto, el pronóstico indica una jornada nublada, con lluvias aisladas y temperaturas que oscilarán entre los 10ºC y 13ºC.

Alertas por viento, nevada, tormentas y temperaturas extremas: cuáles son las provincias afectadas

El organismo oficial emitió este sábado una alerta naranja por viento que rige en las provincias de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, donde las ráfagas pueden superar marcas críticas. El aviso desciende a amarillo en el centro de Jujuy, Tucumán, Formosa y Misiones.

A su vez, hay una alerta amarilla por nevadas en Santa Cruz, Mendoza y San Juan. Y también rige un aviso por tormentas en Río Negro, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos.

Por último, algunas regiones de Chubut, gran parte de Santa Cruz, Tierra del Fuego y las Islas Malvinas se encuentran bajo alerta amarilla por temperaturas extremas.

El mapa de alertas del SMN para este sábado 18 de julio.

El mapa de alertas del SMN para este sábado 18 de julio.

Las recomendaciones del SMN por vientos

1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

2- Salí solo si es necesario.

3- Retirá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

6- Con ráfagas intensas o reducción de visibilidad por tierra, buscá un lugar seguro para detenerte.

7- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

8- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

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