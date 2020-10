Resultados de ayer en el Hipódromo de Palermo

DECIMA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 REALLY BRAVE, 7, L.Balmaceda (11) 63436 2 Marc In The Rye, 7, J.Villagra (3) 242324 2,50 4 cps 3 Piccolomini, 7, G.Bonasola (8) 155336 3,90 3/4 cpo 4 Spurr, , J.R.Benitez V. (5) 70036 8,65 2 cps 5 Forty Abuelo, 3, R.Frias (7) 111158 5,45 1 1/2 cpo 6* Magnifica Velada, 2, M.Giuliano C. (6) 9385 64,55 4 cps 7X Kacho, , J.Leonardo (1) 6116 99,05 5 cps 8 Alo Mamita, 0, A.Allois (9) 1921 315,30 1/2 cpo 9 Master Of Arts, 7, M.Aserito (2) 97711 6,20 5 cps 10 Rocking Stones, 7, A.Paez (10) 29991 20,20 3 cps ú Tape Jones, 7, P.Carrizo (4) 57972 10,45 2 1/2 cps - - - 845386 - - (*) Largó frío (X) Saltó al largar

Dividendos: REALLY BRAVE $ 12,70, 3,85 y 2,40. Marc In The Rye $ 2,55 y 1,75. Piccolomini $ 1,40. IMPERFECTA $ 110,50. CUATRIFECTA $ 3.887,75. DOBLE EXTRA: a ganador $ 1.389,00, a placé $ 113,00. TRIPLO $ 6.882,50. PICK 4 $ 6.633,00. RECAUDACIÓN: $ 19.763.048. Corrieron todos. Tiempo: 1'27s63c. Cuidador: S.C.Aymale. Stud: St. Don Thelmo (sr). El ganador de 6 años es hijo de Star Dabbler y Really Lady

LA MAS REA. Felicidad Eterna. Mama Harlem. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No Corrió: (12) Sarah Kiss57s83c.J.L.Intra.Gran Muñeca. La ganadora de 4 años es hija de Compasivo Cat y Bien Rea